İlginç savunma: Taksimetre açmak zorunda olduğumu bilmiyordum

Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine ceza kesildi. Taksimetre açmadığı için ceza kesilen sürücü, "Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu" diye konuştu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksileri denetledi. Aksaray metro istasyonu önündeki denetimde ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülere ceza yazdı. Denetimde emniyet kemeri takmayan bir sürücüye 144 lira, taksimetre açmayan sürücüye ise 652 lira yolcu seçen sürücüye ise bin 339 lira cezai işlem uygulanırken 10 gün de aracını bağlandı.

“FİKRİM YOKTU”

Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu” dedi.

Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecit, “Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı. (DHA)

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