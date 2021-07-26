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İlhan Kesici’den göçmen çağrısı: Yeni gelişler mutlaka durdurulmalıdır

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, düzensiz göçmen hareketliliğine ilişkin, "Yeni gelişler mutlaka durdurulmalıdır. Yeterince kalmış olanlar ülkelerine gönderilmelidir" çağrılarında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:35, 26/07/2021
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İlhan Kesici’den göçmen çağrısı: Yeni gelişler mutlaka durdurulmalıdır

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici sınırlarda yaşanan düzensiz göçmen hareketliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMEK ÜZERE”

Kesici, “Sığınmacı, göçmen, mülteci ne denilirse denilsin, hem Suriyeli hem Afganlı sığınmacılar artık iç güvenlik ve milli güvenlik sorunu haline gelmek üzeredir” dedi.

“YENİ GELİŞLER DURDURULMALI”

CHP’li Kesici, “Yeni gelişler mutlaka durdurulmalıdır. Yeterince kalmış olanlar ülkelerine gönderilmelidir” çağrılarında bulunarak, “Başka bir yol yöntem de yoktur” vurgusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa'nın “İkinci Rüşvet Paketi” hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bu sefer rakamlar, 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:08:59,