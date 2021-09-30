İlkbahar-Yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunun ise imha edildiğini açıkladı.

Söz konusu operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin 4'ünün kırmızı, 1'inin mavi, 2'sinin yeşil, 10'unun turuncu, 17'sinin gri ve 5'inin renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey terörist olduğu belirtildi. Operasyonlarda ayrıca, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği aktarıldı.

“402 SIĞINAK, MAĞARA VE YERALTI DEPOSU İMHA EDİLDİ”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen EREN operasyonlarında; 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan, ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı. İlkbahar yaz döneminde; 9 bin 630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10 bin 850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı.

Operasyonlarda; 4'ü kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 10'u turuncu, 17'si gri, 5'i renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi. 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Önümüzdeki dönemde de terörle mücadele harekatına inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla devam edilecek.” İHA