İmamoğlu, bugünkü kur artışının İBB’ye maliyetini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti; 3.5 milyar lira" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası bugün çakıldı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16’yı aştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert çok sert yükselişle 13,45’i aştı.

Euro/TL’de bir eşik daha aşıldı ve 15,16 seviyesinin üstü görüldü.

“TAKDİR TÜRK MİLLETİ’NİN”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, “İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin” ifadelerini kullandı.

“2 YILDA 25 KM’LİK METRO KAYBETTİK”

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 27 Haziran 2019 tarihinden bugüne döviz kurunun neredeyse yüzde 100 arttığına dikkat çekerek, dövizdeki artışın İBB'yi nasıl etkilediğine dair çarpıcı örnekler paylaşmıştı. Ongun, “Dövizdeki artış İBB'ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi” açıklamasında bulunmuştu.

Ekonomik kaybı örnek üzerinden anlatan Ongun, “10 milyar TL'ye 2 tane Göztepe-Ümraniye Metrosu yapılıyor. 2 yılda kötü ekonomi yönetimi nedeniyle 25 km'lik metro kaybettik” demişti.

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