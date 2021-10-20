İmamoğlu, İBB’nin “ücretsiz” yolunu test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Başıbüyük ile Samandıra arasında, D100 karayolu üzerinde yoğunlaşan trafik akışını 45 dakikadan 10 dakikaya düşüren yolu test etti. 7 Ekim’de İstanbulluların hizmetine açılan yol, 285 milyon TL’ye mal oldu. Yoldan geçişte, sürücülerden herhangi bir ücret alınmıyor.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Başıbüyük-Samandıra arasında, D100 karayolu üzerinde yoğunlaşan trafik akışını, yaklaşık 45 dakikadan 10 dakikaya düşürecek yol projesini 2017'de başlattı. 2017 Haziran'ına kadar, yaklaşık yüzde 60 oranında ilerleme sağlanan proje, bu tarihten sonra durma noktasına geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çalışmalar hızlandı ve 7 Ekim 2021'de hizmete açıldı. İmamoğlu, D100 ile TEM otoyolları arasındaki bağlantıyı sağlayıp, İstanbullular ile kentten transit olarak geçen sürücüleri rahatlatan yolu test etti.

İmamoğlu'na; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve Maltepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar da eşlik etti.

6 KM YOL

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'dan yolla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“E-5 diye bildiğimiz, D100 karayoluyla TEM otoyolu arasındaki geçişi Maltepe sınırlarından Sancaktepe’ye doğru geçişi kolaylaştıracak, hızlandıracak 6 kilometreye yakın bir yol imalatımız oldu. Komşu ilişkileri planladılar, özellikle bir kısım fabrika, lojistik alan, yeşil alanlarla ilgili. Burada bir başka özel konum olan Maltepe Üniversitesi’nin giriş çıkışıyla ilgili de süreci olgunlaştırdılar. Değerli bir bypass yolu oldu. Artık Anadolu Yakası’nda, D100’deki sıkışıklıktan ya da Maltepe çıkışında insanların kolayca TEM otoyoluna erişmeleri noktasında kıymetli bir akış yolu oldu. İnsanların hayatını oldukça kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

TAŞKINLARA NEDEN OLAN DERE ISLAH EDİLDİ

İBB tarafından yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra arasındaki yol projesi ile D-100 otoyolu; 2 gidiş, 2 geliş bölünmüş yol olarak hizmet verecek. Proje maliyeti 285 milyon TL olarak gerçekleşti.

Maltepe Cezaevi, Maltepe Üniversitesi ve Narcity bağlantılarında toplam 6 adet kavşak yapıldı. Böylece, Büyükyalı ile Samandıra Kavşakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde zaman zaman 1 saate kadar çıkan ulaşım süresi, 10 dakikaya düştü.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak (Çiftlik Yolu) Hayat Su ve Alkanlar Elektrik bölgesinde yer alan ve yağışlı zamanlarında taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşti.

Dere kesitlerinin genişletilmesi ile ani yağışlarda sel baskınlarının önüne geçilmiş oldu. Proje güzergahında bulunan 254 adet ağacın transplantasyonu (nakli) yapıldı.