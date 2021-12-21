İmamoğlu, İstanbul’un, ‘Spor Master Planı’ açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ‘Spor Master Planı’nı açıkladı. İmamoğlu, "İstanbul’un bir spor kenti olması için seferberlik başlatıyoruz. İstanbul’umuzu hep birlikte, herkesin her yerde spor yapabileceği bir kente dönüştüreceğiz. Türkiye’de ilk defa bir kent, spor ana planı hazırlayarak seferberlik ilan ediyor” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun spor vizyonunu, amaçlarını, stratejik hedeflerini ve projelerini bünyesinde barındıran “Spor Master Planı”nı açıkladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da hazır bulunduğu sunumda konuşan İmamoğlu, “Spor Ana Planımızı; İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, iştirak şirketimiz Spor İstanbul ve BİMTAŞ ekiplerinin yoğun mesaileri ile hazırladık” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 2036 Olimpiyatları için İstanbul'un irade beyanını açıkladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak, bizim için bir amaç değil; şehrimizde spor kültürünün gelişmesi, kentin spor yapma motivasyonunun artması ve olimpizm değerlerinin gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmesi için güçlü bir araç” diye konuştu.

“İSTANBUL'UN BİR SPOR KENTİ OLMASI İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ”

Olimpiyatlara aday olan her kentin, olimpizm kültürünü şehre yaymak için, kapsamlı bir spor master planı hazırlayarak işe başladığını aktaran İmamoğlu, bu kapsamda yapacakları çalışmaları özetledi.

Bu anlamda İstanbul'un karnesinin zayıf olduğunu belirten İmamoğlu, “İşte bütün bu veriler nedeniyle, İstanbul'un bir spor kenti olması için seferberlik başlatıyoruz. İstanbul'umuzu hep birlikte, herkesin her yerde spor yapabileceği bir kente dönüştüreceğiz. Türkiye'de ilk defa bir kent, spor ana planı hazırlayarak seferberlik ilan ediyor” şeklinde konuştu.

“9 BİN 281 KİŞİ İLE ANKETLER YAPTIK”

İmamoğlu, spor ana planını hazırlarken; dünyadaki diğer şehirlerin planlarını, eylemlerini, fiziksel aktivite ve spor eğilimlerini de incelediklerini belirterek, “Üzerinde çalıştığımız analizler sonucunda, semt semt spor skoru haritamızı çıkardık. Ardından bir dizi çalıştay ve odak grup toplantıları yaptık. 12 temada, 200'e yakın paydaşımız ile bir araya geldik” dedi. İmamoğlu, antrenörler, lisanslı faal sporcular, spor okulu yöneticileri, federasyon yöneticileri ve hane halkından oluşan toplam 9 bin 281 kişi ile anketler yaptıklarının altını çizdi.

“VİZYONUMUZ; YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK AKTİF BİR İSTANBUL”

İBB'nin bu konudaki vizyonunu, “Sporu yaşam biçimi olarak benimsemiş, yaşam kalitesi yüksek aktif bir İstanbul” olarak belirlediklerini ifade eden İmamoğlu, kurumsal amaçlarını da “Tüm İstanbulluların fiziksel aktivite ve hareketlilik düzeyini yükseltmek; toplumsal ve bireysel sağlık düzeyini yükseltmeye katkıda bulunmak; lisanslı ve faal sporcu sayısının artmasına katkıda bulunmak; spor olanaklarından yararlanan kişi sayısını artırmak; yerel, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerini artırmak; spor gönüllüğünü geliştirmek ve gönüllü sayısını artırmak” sözleriyle dile getirdi.

STARTEJİK HEDEFLERİ AÇIKLADI

Spor yapılabilecek mekan sayısını da artırma hedefinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, “Hayata geçirmek istediğimiz tüm bu stratejik hedefleri; ‘2025 kısa vade', ‘2035 orta vade' ve ‘2050 uzun vade' olacak şekilde aksiyon dönemlerine ayırdık” dedi. “

Master planımızı hazırlarken, eş zamanlı olarak da farklı hedef kitleler için çok sayıda projeyi başlattık” ifadelerini kullanan İmamoğlu, özetle şu bilgileri paylaştı:

*18 Ekim 2021'de hizmete aldığımız ‘Yürü Be İstanbul' uygulamamızla, 90.000 kullanıcıya ulaştık.

* Seneye 250.000 kullanıcıyı hedefliyoruz. 2021'de haftanın 4 günü, Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Eminönü olmak üzere, 2 hatta, 6 seferde etkinlikler düzenledik.

* Günde ortalama 300 katılımcıya ulaşıyoruz. ‘Evde Egzersiz' programımızı hayata geçirdik. Herkesin evinde düzenli egzersiz yapabilmesi için, haftanın her günü @ibbsporistanbul Instagram hesabımızda uzman eğitmenleri İstanbullularla buluşturuyoruz. 2021'de 285.000 seans canlı yayın yaptık. ‘

* Açık Hava Egzersizleri' projemizi hayata geçirdik. 2019'da; 20 ilçede, 38 lokasyonda, 38.939 seans yaptık. 2021'de; 37 ilçede, 220'nin üzerinde lokasyonda, toplam 183.000 seansa ulaştık.

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