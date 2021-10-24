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İmamoğlu’ndan İYİ Parti paylaşımı

İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan Meral Akşener nezdinde, Millet İttifakı’nın yol arkadaşı olan tüm değerli İYİ Partili dostlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Yayınlanma: 21:41 - 24 Ekim 2021 Güncellenme:
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İmamoğlu’ndan İYİ Parti paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’nin 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya mesajı paylaştı.

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İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti 4 yaşında. Sayın Genel Başkan Meral Akşener, nezdinde, Millet İttifakı'nın yol arkadaşı olan tüm değerli İYİ Partili dostlarımı tebrik ediyorum.”

İmamoğlu, paylaşımında Meral Akşener’in fotoğrafına yer ver verdi.

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