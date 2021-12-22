İmamoğlu: Kentsel dönüşümde siyasi simsarlar var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan ve riskli binalarda oturan vatandaşlara, "İstanbul Yenileniyor" kampanyasına katılım çağrısı yaptı. Vatandaşlara, "Lütfen uzlaşınız" şeklinde seslenen İmamoğlu, "Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören Gençosman Mahallesi'nde, kurum iştiraki KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceği “Doğakent Evleri”nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, iş ve ev yaşamının yaklaşık 14 yılının Güngören'de geçtiğini belirterek, “Güngören’in sıkıntılarını bilirim. Her hususta Güngörenlileri destekleyeceğimi ifade etmek isterim” dedi.

‘GÜNGÖREN BELEDİYESİ BASİRETSİZ DAVRANDI’

“Doğakent Evleri”nin kentsel dönüşüm sürecince Güngören Belediyesinin basiretsiz davrandığını belirten İmamoğlu, “Ama hem vatandaşlarımızın feraseti hem KİPTAŞ kurumumuzun sürece zamanında müdahale etmesi, Şehircilik Bakanlığı'nın da bu anlamda doğru müdahaleler yaparak sürece katkı sunması vesilesiyle bu iş bu zamana gelmiştir” diye konuştu.

“ÖNCELİKLE UZLAŞI”

Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten İmamoğlu, “Ne yazık ki güçlü ve dayanıklı olmayan yapılarımızın, hızlıca güçlü ve dayanıklı hale gelmesi şarttır. Bu anlamda her kurumun birbirine katkı sunması lazım. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da uzlaşmacı olması lazım. Yani bir sitedeki dönüşüm, öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir; olamaz. Her vatandaşımızın öncelikli hesabı, öncelikli mevzusu, uzlaşmayla binasının dönüşmesini sağlamak olmalıdır.”

“KİPTAŞ, İSTANBUL'UN EMRİNE AMADE”

KİPTAŞ'ın bu anlamda bütün İstanbul’un emrine amade olduğunun altını çizen İmamoğlu, vatandaşlara, “İstanbul Yenileniyor” kampanyasına katılma ve destek verme çağrısında bulundu. Vatandaşlara, “Lütfen uzlaşınız” şeklinde seslenen İmamoğlu, “Allah korusun, bir deprem olduğunda, canımızdan hiçbir şey değerli değildir. Bazı sitelerde bunu görüyorum.

Yani 50 daireli yerde 8, 10, 15 kişinin, ne yazık ki anlaşılmaz, inatçı tavırları yüzünden bazı yapıların dönüşmesi olamıyor. Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Benim yaşadığım, bildiğim örnekleri var” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ SİMSARLIĞIN NASIL YAPILDIĞINI BİLİYORUM”

Kentsel dönüşüm sürecinin, sadece KİPTAŞ'a yüklenemeyeceğini belirten İmamoğlu, “Bu konuda, bütün İstanbulluları bu sürece davet ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Gürpınar’da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Ve bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum.

Büyükşehir Belediyesi’nin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını ve şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum. Ses kayıtlarını dinledim. Ayıptır. İstanbul’da, dönüşüm yapmak arzusunda olan bir Belediye Başkanı olarak, dönüşüm yaptığımız için milletimiz bana oy versin; hiçbir talebim yok. Benim insanımın burnu kanamasın. Benim insanımın yaşamı tehdit altında olmasın. Bu iş oy meselesi değildir. Bunu zihinlerimize sokalım. Lütfen birbirimize destek ve yardımcı olalım” dedi.

İnşaat sektörünün kullandığı malzemenin yüzde 80 oranında ithalata dayalı olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Dövizin nasıl bizi alabora ettiğini, birkaç aydır yaşıyoruz. Yani 17'ye çıktığına mı üzülelim; 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun. Ekonomimiz iyi olsun, ellerim çatlayana kadar bugünkü iktidarı alkışlamayan namerttir. Çünkü, bu insanların ekmeğinin önünde daha başka bir şey yoktur. Bizim insanımız, ekmeğini kazandıkça mutlu olur, huzurlu olur” ifadelerini kullandı.

“ANAHTARLARI BELKİ BEN TESLİM EDERİM”

Hak sahiplerine güven duydukları için teşekkür eden İmamoğlu, “18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki, 2023 yılının mayıs-haziran aylarında, belki de Haziran’ın 4'ünde, benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve hak sahibi vatandaşlardan oluşan grup, İmamoğlu ile birlikte inşaatın ilk harcını döktü. İmamoğlu, ilk harcı döken butona, hak sahibi vatandaşlardan birinin küçük çocuğuyla birlikte bastı.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan 'din istismarı' uyarısı