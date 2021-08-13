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İmamoğlu programını iptal etti, Kılıçdaroğlu ile birlikte sel bölgesine gidecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın katılacağı Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Başlama Töreni etkinliğini iptal ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte sel bölgesine gidecek.

SOZCU.COM.TR
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İmamoğlu programını iptal etti, Kılıçdaroğlu ile birlikte sel bölgesine gidecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Ağustos (yarın) katılacağı Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Başlama Töreni etkinliğini iptal etti.

İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, sel bölgesine yapacağı inceleme gezisinde eşlik edeceği öğrenildi.

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