İmamoğlu programını iptal etti, Kılıçdaroğlu ile birlikte sel bölgesine gidecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın katılacağı Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Başlama Töreni etkinliğini iptal ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte sel bölgesine gidecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Ağustos (yarın) katılacağı Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Başlama Töreni etkinliğini iptal etti.
İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, sel bölgesine yapacağı inceleme gezisinde eşlik edeceği öğrenildi.