İmamoğlu: Sadece kendi aklına güvenen yol arkadaşım olamaz

İPA tarafından düzenlenen “Vizyon 2050 Arama Konferansı”nın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul, sadece seçilen kişinin ya da çevresindeki bir avuç insanın değil, seçenlerin de sesinin çıktığı bir alana dönüşsün istiyoruz. Ortak aklı en değerli mekanizma olarak hisseden bir belediye başkanıyım. Sadece kendi aklına güvenen ve hiç kimsenin aklını paylaşmasını sağlamayan benim yol arkadaşım olamaz” ifadelerini kullandı.

Ümit TÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Florya'daki yerleşkede düzenlediği “Vizyon 2050 Arama Konferansı”nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Akademisyenler, iş insanları ve sanatçılardan oluşan bir katılımcı grubuna konuşan İmamoğlu, İPA'nın, toplumun bütün katmanlarına ait bir alanda İstanbul’un konuşulduğu tartışıldığı bir merkeze dönüşmesini istediklerini vurguladı.

İstanbul’un belirsizlikten kurtulduğu, yaşayanlarının sesinin çıktığı bir şehir olmasını arzuladıklarının altını çizen İmamoğlu, “İstanbul, sadece seçilen kişinin ya da çevresindeki bir avuç insanın değil, seçenlerin de sesinin çıktığı bir alana dönüşsün istiyoruz” dedi.

“İNSANLARI DİNLEMENİN MEKANİZMALARINI KURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bu amaçla, önceden başkanlık konutu olarak kullanılan Florya'daki alanı İPA ve bünyesindeki birimlere tahsis ettiklerini kaydeden İmamoğlu, “İstanbul gibi büyük bir organizasyonun içerisinde, insanları dinlemenin mekanizmalarını kurmayı hedefliyoruz aslında. Küçük bir kasabada ya da bir ilçede mümkün olabilir ama böyle büyük bir metropolde, bu mekanizmaların kurulması çok çok önemli” dedi.

“MÜSİLAJI TEMİZLEDİK DİYE ZAFER NARALARI ATMAYA KALKTIK”

Günümüzde toplumsal yaşamın büyük oranda kentlerde sürdüğünü aktaran İmamoğlu, bu durumun iyi bir şey olmadığını belirterek şöyle devam etti:

* Önümüze gelen müsilaj tehdidi meselesiyle Marmara’nın kurtuluşunu konuşuyoruz. Davullarla, zurnalarla Marmara Denizi’nin üzerinde biriken müsilajı temizledik diye zafer naraları atmaya kalktık.

* Bunların hiçbirisi elbette ki ne doğru ne de bir sonuç alınabilir bir metot. Esas olan sistemin tümden yenilenmesini sağlamak ve bu yolculuğu başka bir eksene doğru çevirebilmekte.

İstanbul'un gelecek vizyonunu çok önemsediklerine dikkat çeken İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde belediye başkanı olduğumda, arkadaşlarıma, ‘Şehrin geleceğini mutlak tasarlamalıyız' deyip, 2014 yılında, ‘Hemen 2030 vizyonunu çalışalım' demiştim. 2015'ten itibaren 2030 vizyonlu çalışmaya başladığımızda, bunu toplumla paylaşmaya ve onların geri dönüşlerini almaya başladığımızda, bir espriyle, ‘İmamoğlu 2030'a kadar Beylikdüzü’nün Belediye Başkanı olmak istiyor galiba' diye yerelde tartışılmıştı. Bugün 2050'nin öyle bir amacı yok, onu söyleyeyim. 2050 vizyonunun tek amacı var; geleceği gerçekten hep beraber analiz edebilmek” diye konuştu.

“BİR KİŞİNİN HER ŞEYE KARAR VERMESİ TEHDİTE SÜRÜKLER”

İstanbul'un geleceğini 16 milyon yaşayanıyla birlikte kurgulamak istediklerini kaydeden İmamoğlu, “İnsanlar, kentin sahibi olduklarını hissetsin istiyoruz. Yani bir siyasi irade, bir siyasi kimlik, bir kişinin her şeye karar verir duruma geldiği bir ortamın, çok sıkıntılara gebe olduğunu, bizleri nasıl tehditlere doğru sürükleyeceğini bence hepimiz artık yakinen biliyoruz. Böyle bir tehditle bir daha karşı karşıya kalmama mekanizmaları oluşması için bugün burada toplandık” dedi.

Ortak aklı en değerli mekanizma olarak hisseden bir belediye başkanı olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Sadece kendi aklına güvenen ve hiç kimsenin aklını, masasına davet edip paylaşmasını sağlamayan hiç kimse, benim yol arkadaşım olamaz” dedi.