İmamoğlu ve eşiyle birlikte oğlunun mezuniyet törenine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun mezuniyet törenine katıldı. 'Ekrem başkan' sloganları eşliğinde sahneye çıkan İmamoğlu ve eşi diplomasını alan oğluna sarılarak kutladı. Mezun olan öğrencilerle fotoğraf çektiren İmamoğlu o anları, "Hem Selim'le hem de aydınlık, pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyuyorum. Hepsine başarılar." notuyla paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler için İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde yer alan stadyumda tören düzenledi.

Mezun olanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da yer aldı.

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olan oğlunu yalnız bırakmadı.

Diploma töreninde ‘Ekrem başkan’ sloganlarıyla eşi ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu, diplomasını alan Mehmet Selim’i sarılarak kutladı.

Mezun olan öğrencilerle birlikte öz çekim yapan İmamoğlu o anları,” Hem Selim’le hem de aydınlık, pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyuyorum. Hepsine başarılar.” notuyla paylaştı.

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