İmamoğlu yeni İSMEK vizyonunu anlattı

İBB’nin sanat ve meslek kursu İSMEK, yenilenerek istihdam yaratacak bir eğitim kurumuna dönüştürüldü

Özlem GÜVEMLİ

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Enstitü İstanbul İSMEK'te yeni dönem 24 Eylül'de başlıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSMEK'in yeni dönemini ve yeni vizyonunun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıttı.

Yeni döneme adına “Enstitü İstanbul” ibaresi eklenen İSMEK, artık sanat ve meslek kursları dışında yaygın bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerine devam edecek.

İSMEK'teki değişimi kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu, 90'lı yılların şartları ve ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek eğitimi kursları olan İSMEK'te artık yeni bir dönemin başladığını söyledi.

“MESLEKLER DEĞİŞTİ, YENİ MESLEKLER ORTAYA ÇIKTI”

İSMEK'in sanat ve meslek kursları çerçevesini aşarak, yoluna örnek bir yaygın eğitim kurumu olma vizyonuyla devam edeceğini belirten İmamoğlu “Kendini yenileyip güncellemesi bir ihtiyaçtı ve zorunluluktu. Yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını da dijitalleşmeyi hızlandırıp yaygınlaştırırken, hayat düzenimizde ve mesleklerin niteliklerinde önemli değişimlere yol açtı. Yeni meslekler ortaya çıktı. Mevcut meslekler değişim geçirmeye başladı. Bazı meslek kollarında, salgın öncesinden çok daha yoğun bir iş gücü ihtiyacı ortaya çıktı. İBB olarak bütün bu değişim ve dönüşümlere kayıtsız kalamazdık. O nedenle İSMEK'i yeniden yapılandırıyoruz” dedi.

“EŞİTSİZLİK DERİNLEŞTİ”

İstanbul Planlama Ajansının 2050 Vizyonu raporundaki “İstanbul'da yoksul haneler aylık gelirlerinin yarısından fazlasını gıda ve barınmaya harcamak zorunda kalırken, daha zengin haneler daha yüksek oranda eğitime ve kültüre harcayabiliyor” tespitini hatırlatan İmamoğlu, yoksul hanelerin eğitime bütçe ayırmakta güçlük çektiğini ve bu durumun derin bir eşitsizliğe neden olduğunu vurguladı. En önemli hedeflerinden birinin bu eşitsizlikle mücadele etmek olduğunu dile getiren İmamoğlu “Başta gençler olmak üzere, yoksul hanelerde yaşayan bireylerin mesleki gelişim ve mesleki uzmanlık eğitim ihtiyaçlarının karşılanması bizim için çok değerli. Hem o bireyler ve aileler için değerli, hem de İstanbul ekonomisi için önemli. Biz, İstanbul'da yaşayan herkes adil fırsatlara sahip olsun istiyoruz. İstanbul'da mesleksiz insan kalmasın istiyoruz” dedi.

4 DALDA 22 ALANDA EĞİTİM

İmamoğlu, eğitim programlarının “mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat” olmak üzere 4 dalda, 22 alanda pek çok yeni eğitim programı ile İstanbullulara ulaşacaklarını belirtti.

EĞİTİM SONRASI İSTİHDAM FIRSATI DA YARATILACAK

Bölgesel İstihdam Ofisleri ile işbirliği modeli geliştirerek eğitimler sonrasında istihdam fırsatlarını arttırdıklarını anlatan İmamoğlu, şu örnekleri verdi:

* E-ticaret uzmanı arayan özel bir kurumun, Enstitü İstanbul İSMEK ile kurumsal işbirliği talebi sonrası hızlıca sınıflarımızı oluşturup, eğitimlere başladık.

* Eğitim sonrasında yapılan sınav sonucunda öğrencilerimizin pek çoğu işe başladı. İstihdama Dayalı Sosyal Kalkınma Projeleri ile İstanbul'da yaşayan dezavantajlı grupların iş gücüne katılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz.

* Adalar ilçesinde yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız ‘Arıcılık Alanında Kadın Üreticiler Yetiştirme' projesi, bu çalışmalarımızdan biri.

* Projeyle, Adalar ilçesinde arıcılık alanında kadın istihdamı ile bölgenin florasına uygun arılarla Ada balı üretimi gerçekleştirmeyi ve üretilen arı ürünlerini markalaştırmayı hedefliyoruz.

Z KUŞAĞI MESAJI

Z kuşağını da çok önemsediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Z kuşağının dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim ve hizmet politikamızı güncelledik. Özellikle Z kuşağı dediğimiz o kuşağın içerisinde, ne yazık ki yüz binlerce gencimizin ne yeterli eğitim aldığını ne de ne yazık ki meslek sahibi olmadığını görüyoruz. Bu yönüyle amacımız; Enstitü İstanbul İSMEK'i, tamamlayıcı mesleki eğitim konusunda, Z kuşağı başta olmak üzere, tüm gençlerin aklına gelen ilk kurum haline getirmek” dedi.

KADINLAR VE GENÇLER YARARLANIYOR

Enstitü İstanbul İSMEK'in Türkiye'nin en büyük çevrim içi öğrenme alanlarından birini oluşturacağını dile getiren İmamoğlu, “Uzaktan Eğitim Merkezimiz aracılığıyla yüz binlerce İstanbulluya eğitim vererek bu alanda önemli bir seçenek haline geldik” dedi. Uzaktan eğitimden yararlananların yüzde 68’ini kadınların, yüzde 54’ünü 20-30 yaş arası gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Uzaktan eğitimlerimizden yararlananların yüzde 48’i ise lisans mezunu. Yeni iş arayışında olan vatandaşlarımızın da uzaktan eğitimde Enstitü İstanbul İSMEK'i daha çok tercih ettiğini görüyor ve istihdam hedefli olan uzaktan eğitim programlarımızın sayısını artırıyoruz” diye konuştu.

LOGO YENİLENDİ

Dönüşen “Enstitü İstanbul İSMEK”in yeni logosunun İBB'nin yarışmayla karar verilmiş tarihi logosunun özünden tasarlandığını anlatan İmamoğlu “İstanbul'un 7 tepesini temsil eden bu 7 üçgen, yeniden yapılandırdığımız kurumumuzun yeni vizyonunu temsil ediyor” dedi.