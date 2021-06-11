İmamoğlu, yeni projeye start verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan “Halk Bakkal” projesinin tanıtım toplantısı, Yenikapı'daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ile Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Cihangir İslam ile “Halk Bakkal” logosu almaya hak kazanan esnaf da toplantıya katıldı.

“MİLYONLAR GEÇİNEMİYOR”

Projenin tanıtımını yapan İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'da milyonlarca yurttaşın geçinemeyecek durumda olduğuna dikkat çekerek “Çalışabilecekleri bir işe, düzenli ve yeterli gelire sahip olmayanlar, işleri bozulan, işyerlerini kapamak zorunda kalanlar; yani milyonlarca İstanbullu, giderek daha yüksek bir sesle, ki hepimiz bunu sokakta yaşıyoruz- ‘Geçinemiyoruz' diyor. Bu gerçeği görmeden, bu feryada kulak vermeden, bu derdi çözmeden mutlu bir geleceğe yürüyemeyiz” dedi.

VERESİYE DEFTERLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Pandeminin artık bir sağlık krizi olmanın ötesine geçip, büyük bir ekonomik ve toplumsal krize dönüştüğüne vurgu yapan İmamoğlu, artan işsizlik ve yoksulluğun en net ifadelerinden birinin, mahalle bakkallarının veresiye defterlerinden görüldüğünü söyledi.

İmamoğlu, yaptıkları bakkal araştırmasının sonuçlarını paylaşarak “İstanbul'da pandemi döneminde veresiye alışveriş yapan kişi sayısı tam yüzde 32 artmış durumda. Daha önce mahalle bakkalına borçlanmadan da hayatını sürdürebilen bu insanların, artık başka çareleri kalmamış durumda. Pandemi döneminde İstanbul'da, veresiye defterine yazılan toplam borç miktarı ise, tam yüzde 55 oranında artmış durumda. Üstelik bütün bunlar olurken, bakkalların toplam satışları da yüzde 85 oranında düştü” diye konuştu.

“BAKKALLAR YOK OLMANIN EŞİĞİNE GELDİ”

Bu süreçte hem kendileri ayakta kalmaya çalışan hem de çaresiz kalan vatandaşın ekonomik yükünü paylaşmaya gayret eden bakkalların da gelir-gider dengesinin derinden sarsıldığına vurgu yapan İmamoğlu, “Zaten her mahalle arasına giren, küçük esnafa yaşam alanı bırakmayan zincir marketler de ayrı bir dert. Pandemi tedbirleri kapsamında, marketler ile bakkalların açılış-kapanış saatlerinin de çakışması, -günün teknolojisi, elbette karşısında değiliz ama- online alışveriş alışkanlığının yaygınlaşması gibi gelişmeler, bakkalların rekabet gücünü daha da kırdı. Bakkallık tamamen yok olmanın eşiğine geldi” dedi.

“AYLIK 30 MİLYON TL BÜTÇE”

Bakkalların yok olmasının “basit bir ekonomik mesele” olarak görülemeyeceğini kaydeden İmamoğlu, bunun ciddi sonuçlara yol açabilecek, çok önemli bir toplumsal sorun olduğuna vurgu yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bakkallar yıllardır derinleşen yoksulluğun, açlığa dönüşmesini önlüyorlar. Veresiye defterlerine baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Bakkallara en çok yazdırılan ürünler neler, biliyor musunuz? Ekmek, peynir, yağ, yumurta, süt, şeker, kuru bakliyat gibi temel gıdalardır.

* İBB olarak Sosyal Kartlar için tahsis ettiğimiz aylık bütçe, 30 milyon TL. İBB'nin sosyal kartlarından düzenli olarak 160 bin aile kullanıyor. İBB Sosyal Kartları ile yapılan harcamaların yüzde 65'ini, bakkallardan da temin edilebilen temel gıda ürünleri oluşturuyor.

* 160 bin ailenin temel gıdaya ulaşabilmeleri için yaptığımız maddi yardım, ekonomik dolaşıma girdiğinde, maalesef bakkallara uğramadan, doğrudan zincir marketlere akıyor. Sosyal Kart'ın sadece büyük marketlerde geçerli olması nedeniyle, bakkallar, müşterilerinin önemli bir kısmını kaybediyor.

* Aylık temel ihtiyaçlarını, Sosyal Kart'la zincir marketlerden karşılayan vatandaş, sadece günlük gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için veresiye alışveriş yapmak durumunda kaldığında mahallemizin güzide bakkalını hatırlıyor.

160 BİN AİLE KULLANIYOR

Halk Bakkal Projesi'yle bu kısır döngüye son verdiklerini söyleyen İmamoğlu, “Sosyal Kart için ayırdığımız bütçeden bakkalların da yararlanabilmesi için, böylece hem esnafın hem de yurttaşların kazançlı çıkmasını sağlıyoruz. Projeyle birlikte, Sosyal Kart sahibi 160 bini aşan aile, İBB'nin kendilerine tahsis ettiği kartlarla, yalnızca zincir marketlerden değil, ‘Halk Bakkal' logolu mahalle bakkalından da alışveriş yapabilecek. Elbette İBB Sosyal Kart sahibi vatandaşlarımız, istedikleri yerden alışveriş etmek hakkına sahiptirler. İster zincir marketlerden ister mahalle bakkalından alışveriş ederler” dedi.

HALK BAKKALLARA SUNULACAK KOLAYLIKLARI SIRALADI

İmamoğlu, Halk Bakkal logolu işletmelere sağlayacakları kolaylıkları şöyle anlattı:

* Sosyal Kart kullanıcılarına bu uygulamayı duyurarak Halk Bakkallara, tanıtım desteği sağlayacağız. Müşteri akışını hızlandıracak hamleler yapacağız. Halk Bakkallarda satılan kimi ürünlerin daha ucuza temin edilebilmesi için, organizasyon desteği sunacağız.

* Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki üretici kooperatiflerimizden ürün temin ve tedarik ederek, bakkallarımıza sunulacak lojistik merkezler oluşturacağız. Düzenli dezenfeksiyon, ilaçlama gibi hizmetler sunacağız.

* Halk Bakkal Projesine katılarak, Halk Bakkal logosunu kullanmaya hak kazanan bakkallarımız, bakkallığın o geleneksel, insani boyutunun yanı sıra; modern, kaliteli, güvenli ve ucuz alışveriş imkânı da sunacaklar.

İSTANBULKARTLAR DA GEÇERLİ OLACAK

İmamoğlu, İstanbullular'ın ceplerindeki 18 milyonun üzerindeki İstanbulkart'ın da banka kartı gibi Halk Bakkal logolu mahalle bakkallarında da geçeceğini açıkladı. İBB'ye başvuruda bulunan bin 200'den fazla “Halk Bakkal” ile bugün itibariyle yola çıktıklarını belirten İmamoğlu, “Hedefimiz; İstanbul'un her ilçesinde, her semt ve mahallesinde, Halk Bakkal ağını genişletmek ve yok olmakta olan mahalle bakkalı komşularımıza destek olmak. Bu sayı hızla, daha da artacak. İstanbul'un bütün bakkallarını, 30 Haziran'a kadar, halkbakkal.ibb.istanbul adresine girerek, Halk Bakkal projesine başvurmaya, bu seferberliğin içinde yer almaya davet ediyorum” çağrısını yaptı.

“BİR AVUÇ ÇIKAR GRUBU İÇİN DEĞİL, 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İmamoğlu, İstanbullulara da “Komşumuzdan alalım, komşumuz kazansın. Gelin; hep birlikte iyiliği organize edelim. Halk Bakkal projesiyle, veresiye defterlerinin sayfalarını azaltalım. Esnafın da vatandaşın da yüzünün gülmesini, yine hep birlikte 16 milyon İstanbullu olarak sağlayalım. Biz, bir avuç çıkar grubu için değil, 16 milyon İstanbullu için çalışıyoruz” sözleriyle seslendi.