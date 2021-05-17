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İmamoğlu’dan ‘dezenfektan ihalesi’ savunması…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin, pandeminin başlangıç döneminde yaptığı 15 bin litrelik dezenfektan alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı inceleme kapsamında  3 Mayıs’ta yazılı savunmasını verdi. İmamoğlu, ön inceleme soruşturmasını yürüten müfettişlere yolladığı savunma dilekçesinde, "Belediye Kanunu”nun ilgili maddeleri uyarınca, “harcama ve ihale yetkilisi’ sıfatlarının bulunmadığını belirtti.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 12:48, 17/05/2021
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İmamoğlu’dan ‘dezenfektan ihalesi’ savunması…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Kamu İhale Kanun'unun 21. Maddesi'nde belirtilen ‘pazarlık usulü' ile 19 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve ‘15.000 Litre Dezenfektan Alımı' ihalesinde usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği” iddiası üzerine ön inceleme başlatıldı.

Başkan İmamoğlu, kendisine 30 Nisan 2021'de tebliğ edilen ön inceleme soruşturmasını yürüten müfettişlere, savunmasını, 3 Mayıs 2021'de ulaştırdı.

 “BELEDİYE BAŞKANLARI ‘HARCAMA VE İHALE YETKİLİSİ' SIFATINI TAŞIMAZ”

Belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, “harcama ve ihale yetkilisi” sıfatını taşımadığını belirten İmamoğlu, müfettişlere sunduğu savunma dilekçesinde, “Harcama ve ihale yetkililerinin tanımı, görev yetki ve sorumlulukları, genel hüküm olarak ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' ile ‘4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda, özel hüküm olarak da ‘5393 sayılı Belediye Kanunu'nda düzenlenmiştir” beyanında bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:12:38,