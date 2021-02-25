İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na ‘Kanal İstanbul’ tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinin atıksularını, ileri biyolojik arıtma tesisine aktaracak İSKİ Ataköy Atıksu Tüneli inşaatını başlattı.

İSKİ'nin Ataköy'de başlattığı atık su tüneli inşaatını gerçekleştirecek TBM cihazının yer altına indirilme törenine katılan İmamoğlu, yaptığı konuşmada hizmetin ‘inatla’ yapılamayacağını vurguladı.

“İSTANBUL’A ASLA İHANET ETMEYECEĞİZ”

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* İnatla yapılan hizmetin de milletin yararına olma şansı yoktur. Bu anlamda, İstanbul’da İSKİ'nin yaptığı bu dönemdeki yatırımlar gerçekten önemsiyorum.

* Her hizmet kıymetli; yeter ki siz İstanbul’u hissedin, İstanbul ile beraber hareket edin. Onların aklına hürmet edin. Onların düşüncelerini ve ihtiyaçlarını tespit edin.

* Size İstanbul’un bu anlamda geri dönüşü de aynı oranda samimi ve kuvvetli olacaktır. İstanbul’a dair önemli bir karakter bizim için; İstanbul’a asla ihanet ettirmemek.

* Zira İstanbul'a ihanet edenlere vatandaşımızın cevabını geçmiş seçimde hep beraber gördük, yaşadık. Bu saatten sonra elbette biz de İstanbul’a asla ihanet etmeyeceğiz ve asla ihanet edilmesine de imkan tanımayacağız, fırsat vermeyeceğiz.

“ŞEHİTLERİMİZİN ACISI VAR”

İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na AKP İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin tüm teknik çalışmaları tamamlandı, diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul’u da yapacağız, inadına yapacağız” açıklaması soruldu.

Açıklamayı “gündem değiştirme çabası” olarak yorumlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* İnadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Üstünden daha 4-5 gün geçti.

* Gara'da şehitlerimiz oldu. 6-7 yıl, PKK terör örgütünün elinde tutulan polisimiz, askerimiz şehit edildi. Ben, bütün aileleri tek tek aradım.

* Hepsiyle görüştüm. Birebir ziyaret ettiğim aileler de oldu. Acıları çok büyük. Birilerinin müjde açıklamasının daha sonra, ‘Niçin başarısız olduk' açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi.

* Böylesi acı bir olayı unutturmak, başka gündemlerle süreci alabora etme çabası bu. Kesinlikle ve kesinlikle, insanların bu günlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma çabası.

* Ben, buna alet olmayacağım. İstanbul'da; kanalmış, vesaireymiş başka gündemler yaratmak… Halbuki bugün, şehitlerimizin acısı var.

* Daha başka gündemler de var; yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. İnsanlar, can mücadelesi veriyor.

* Bunlar varken, beni açıkçası tıka basa dolu kongre salonlarında söylenenler, bu şekilde gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor.

“23 HAZİRAN'I HATIRLATIYORUM”

Cumhurbaşkanı'nın “Fantezi peşinde, bizse dertliyiz” sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Tatilmiş, şuymuş, buymuş gibi… Neredeyse 2 yıl geçmiş bu gündemin üzerinden, hâlâ bunların konuşuluyor olması üzücü. Ama şaşırmıyorum. Siz de biliyorsunuz ki, 4,5 yıl önceki, 5 yıl önceki konuşmaları birebir tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey beklemem zaten. Aynı metinle, aynı dille konuşma yapılan anlayıştan başka bir şey beklemiyorum. İstanbul'un gündemi başka. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım' diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul, burada' diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1'den büyüktür. Nokta” ifadelerini kullandı.