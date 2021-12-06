İmamoğlu’ndan Davutoğlu’na ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet’le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik” dedi.