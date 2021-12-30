İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘mülakat’ paylaşımı
Mülakat tartışmalarına ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İBB'nin mülakatlarına ilişkin röportaj görüntüleri paylaşan İmamoğlu, “Yaklaşık 2 yıl önce, liyakatli mülakat örneğini İBB’de ilk kez gösterdik. Uygulamamız aynen devam ediyor” dedi.
KPSS’den yüksek puanlar aldığı halde mülakat yüzünden atama yapılmamasına ilişkin tartışmalar başlamış, siyasi parti liderleri de konuyu gündeme getirmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Mülakat var, ‘mülakat’ var” diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
“UYGULAMAMIZ AYNEN DEVAM EDİYOR”
İBB personeline mülakatlara ilişkin görüşlerinin sorulduğu röportaj görüntülerini paylaşan İmamoğlu, “Yaklaşık 2 yıl önce, liyakatli mülakat örneğini İBB'de ilk kez gösterdik. Uygulamamız aynen devam ediyor” dedi.