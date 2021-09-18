İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin ellerindeki belediyeleri yönetemediği şeklindeki eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu “Bugün işsizlik, yoksulluk, okulların, yurtlarının yetmediği bir ülke pozisyonunu tartışıyoruz. Böyle yoğun bir gündem varken birilerinin gündem değiştirme çabasına ben alet olmayacağım” dedi.

Sozcu.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen TBM geçiş töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin ellerindeki belediyeleri yönetemediği, hizmetlerin aksadığı, vaatlerini yerine getiremedikleri yönündeki açıklamaları soruldu. İmamoğlu soruya TBM geçiş törenine katıldığı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nı örnek göstererek yanıt verdi.

İmamoğlu “Yüzde 3 düzeyinde aldık. Yani durmuş bir hattı, yaklaşık iki yıl. 2 yıl üstüne aldık başladık ve bugün yüzde 40'lara ulaştık. Aslında sorunun cevabı bu” dedi.

“ALET OLMAYACAĞIM”

Bugün Türkiye’de işsizlik, yoksulluk, okulların, yurtların yetmediği bir ülke pozisyonunun tartışıldığına dikkat çeken İmamoğlu “Öğrencilerimiz yurt bulamıyor. Böyle yoğun bir gündem varken birilerinin gündem değiştirme çabasına ben alet olmayacağım. Projelerimize emek veren bütün emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. İstanbul’un her yerinde iş üretiyoruz” diye konuştu.

“GÖĞSÜNÜ GERE GERE ANLATABİLECEK DURUMDA”

Vaatlerinin de tek tek gerçekleştiğini ifade eden İmamoğlu şunları söyledi:

“İstanbul’da büyükşehir belediyesine ait yurt sayısı sıfırken şu an 1000 yatağa doğru gitmek üzere. İnşallah çok hızlı 5 bin yatağa ulaşacağız. Bugün 60'a doğru giden kreş sayımız var. Daha önce sıfırdı, hiç yoktu. Bütün metro inşaatları durmuşken şu an 10 metroda birden çalışır durumdayız. Aynı zamanda İTÜ- İstinye Füniküler hattını hazırlıyoruz.

Sefaköy- Beylikdüzü metro hattını hazırlıyoruz. Dolayısıyla 12 şantiye birden olmaya çok yakın İstanbul. Senede 22 kilometre metroyu İstanbul’a hizmete açıyoruz. Daha ne diyeyim? Saatlerce konuşabilirim. Bizden bilgi istediklerinde yollarız. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için değil, 11 CHP'li belediye de göğsünü gere gere işlerini, projelerini anlatabilecek durumda.”