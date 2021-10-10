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İmamoğlu’ndan Formula 1 paylaşımı: Heyecana ortak oldum

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini ailesiyle birlikte yerinde takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben de bugün ailemle birlikte bu heyecana ortak oldum. Yarışı kazanan Valtteri Bottas'ı kutluyorum, organizasyona emek veren tüm kurumlara teşekkürler" mesajı paylaştı.

Sozcu.com.tr
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İmamoğlu’ndan Formula 1 paylaşımı: Heyecana ortak oldum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini ailesiyle birlikte yerinde takip etti.

Yarışın ardından sosyal medya paylaşımında bulunan İmamoğlu, “İstanbul, Formula 1'in TurkishGP'sinde büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı, ben de bugün ailemle birlikte bu heyecana ortak oldum“ dedi.

BOTTAS’I KUTLADI

Yarışı kazanan Valtteri Bottas'ı da kutlayan İmamoğlu, organizasyona emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

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