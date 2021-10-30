İmamoğlu’ndan ‘partizanlık’ uyarısı

İBB, Güngören’deki eski mezbaha binasını, “Kültür ve Yaşam Merkezi”ne dönüştürdü. Merkez açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasetin amaç değil araç olduğuna dikkat çekerek “Düşman yaratarak, birbirimize kötü gözle bakarak, hiçbir yere varamayız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Güngören'de uzun yıllar mezbaha olarak kullanılan binanın yerine kültür ve yaşam merkezi inşa etti.

İçerisinde nikah, davet, konferans, spor salonları ve 140 öğrenci kapasiteli “Yuvamız İstanbul” kreşinin bulunduğu Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi'nin açılışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi.

“BURADA KÖFTECİLİK YAPTIM”

Açılışta konuşan İmamoğlu, hem üniversite öğrencisi hem de iş insanı olduğu dönemde Güngören'de çalıştığını burada lokantacılık yapıp köfte bile sattığını anlatarak ilçenin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Güngören'nin zorluklarını da bildiğini dile getiren İmamoğlu “İstanbul’da kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçelerden birisi. Şehrimizin bu yoğun ve sıkıntılı bütün alanlarını iyileştirme mecburiyetimiz vardır. Tam da bu anlamda işte Güngörenli hemşerilerimize gerçekten sosyal yaşamı canlandıracak ve güzelleştirecek, renklendirecek, böylesi güzel bir kültür ve yaşam merkezini açmanın da hayata geçirmenin de keyfini yaşıyorum” dedi.

“150 KREŞTE KARARLIYIZ”

Göreve geldiğinde inşaat halinde devraldıkları merkezi ziyaret ettiklerini ve başta kreş olmak üzere bazı fonksiyonlar eklediklerini ifade eden İmamoğlu, “7'den 70'e insanlarımızın kullanacağı bir mekan haline geldi. Kreşimiz mayıs ayından beri hizmet veriyor. Güngören’in göbeğinde çocukların burada eğitim alıyor olmaları beni oldukça sevindiriyor. Çünkü kreş yapma konusunda en sıkıntı çektiğimiz ilçeler; Güngören, Bağcılar gibi ilçeler. Hem yer bulmakta zorlanıyoruz. Hem bazen bazı belediyelerle de dayanışma içerisinde olma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ama yine de İstanbul’a 150 kreş hediye edebilmenin kararlığında yol yürüyoruz” dedi.

İmamoğlu, merkezin Güngören Belediyesi tarafından nikah salonu olarak kullanılacağını, merkezin kullanımına yönelik bir protokol yapıldığını, sürecin ilçe belediyesi ile birlikte olgunlaştırıldığını söyledi.

İmamoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüm sorununa dikkat çekerek çürük binalardan kurtulmak için vatandaşların ve kurumların birbirine yardımcı olmasını istedi.

“SİYASET AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılının kutlandığına dikkat çeken İmamoğlu önemli mesajlar verdi. İmamoğlu şunları söyledi:

* Cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken almamız gereken derslerimiz var. Cumhuriyetimizin en önemli kazanımı bana göre demokrasi.

* Demokrasi, eşitlik, özgürlük, insanları insan olduğu için, birey olduğu için bu memleketin yurttaşı, vatandaşı olduğu için her bireyine eşit davranan bir akılla bu ülkenin yönetim sistemine kavuşmasının sağlanmasıdır.

* Bu kazanım değerli bir kazanımdır. Bu kazanımı sıkıntıya, arızaya uğratmadan daha iyi bir geleceğe kavuşturma konusunda hepimiz yükümlüyüz.

* Burada en kritik hususlardan birisinin altını çizmek istiyorum. Tam da Güngören’den. Siyaset, siyasi kurumlar; devletine, milletine hizmet için bir araçtır. Bir amaç değildir.

* Siyaset yapan insanlar bulundukları siyasi partilerin, siyasi parti yöneticilerinin elbette ki kurumsal olarak bir ferdidir, bir parçasıdır.

* Ama esas olan milletine hizmettir, memleketine hizmettir, devletine hizmettir.

PARTİZANLIK UYARISI

“Hizmet için bulunduğumuz bu koltuklarda hiçbir siyasi baskı altında kalmadan doğruyu yapmanın her bireye, hangi parti görüşü altında olursa olsun eşit davranmanın, erdemini, ferasetini göstermekle yükümlü insanlarız” diyen İmamoğlu “ Bu bağlamda hepimizin çok dikkat etmesi gereken ve önümüzdeki süreçte gerçekten hayatımızı esir almaya kadar giden siyasetin kirli tarafını partizanlığı yaşamımızdan söküp atarak gerçek sorunların çözümüne, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe dönük sağlıklı adım atabilecekleri zemini hazırlamaya odaklanmalıyız. Düşman yaratarak birbirimizi kötüleyerek, birbirimize kötü gözle bakarak hiçbir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

MASA TENİSİ OYNADI

İmamoğlu, açılış kurdelesini, CHP İstanbul milletvekilleri Sibel Özdemir, Turan Aydoğan, İBB üst yönetimi ve muhtarlarla birlikte kesti. Merkezi gezen İmamoğlu'nun, önce İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ardından da Gençosman Mahallesi Muhtarı Selahattin Kefelioğlu ile masa tenisi oynaması renkli anların yaşanmasına neden oldu.

“BENİM KOLTUĞUMA DA OTURABİLİRSİN”

İmamoğlu'nun konuşması sırasında ayakta kalan bir kişiye görerek “Sandalyeniz yok mu orada? Benim koltuğuma da oturabilirsin orası benim değil hepimizin, seni orada misafir edebiliriz” sözleri de gülüşmelere neden oldu. Ayakta kalan kişinin İYİ Partili Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.