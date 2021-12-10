İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya çok sert tepki!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’ye ilişkin suçlamalarına tepki gösterdi, “Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye’nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir” ifadelerini kullandı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişinin çalıştığına yönelik açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi. İmamoğlu, şöyle dedi:

“BAK BAK BAK…”

* En sıra dışı, en akıl dışı, gerçekten psikolojik analize de ihtiyaç olan bir konuya geliyorum… Bu psikolojik analize ihtiyaç duyulan konu da, TBMM'de konuştuğunu, tavırlarını gerçekten bilimsel olarak, tıbbi olarak incelenmesi gereken İçişleri Bakanı ile ilgili.

* Ne demiş sayın bakan? ‘İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor.' Bak bak bak… Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor.

“TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYEYSE GELİP TUTUKLAYACAK”

* Bu ilk değil. Bu sayın bakanın yaptığı ilk değil, onlarcasını yaptı. Dün itibariyle aslında ben cevap verecektim. Hatta ilk gün bile cevap vermeyi düşündüm. ‘Yok, bekleyeyim.' dedim.

* Dün de bekledim. Niye? Ülkede gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 tane terör örgütü üyesi olduğunu söyleyeceksiniz; bekledim ki herhalde gelip alacaklar onları İBB'den. Öyle ya, terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak değil mi bunu?

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ TEHLİKE ALTINDA DEMEKTİR”

Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil… Hem Meclisteki tutumu, tavrı, davranışları kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben buradan çağrı yapıyorum, ciddi bir öneride bulunuyorum ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum.

* Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu, psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar.

* Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir.

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