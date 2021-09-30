Tepki çeken karara İmamoğlu’ndan veto! AKP-MHP grubunun oylarıyla kabul edilmişti

İBB Meclisi’nin Eylül ayı oturumları sırasında AKP-MHP grubu oyları ile kabul edilen, Beykoz Çayırı’nı 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yapılaşmaya açacak karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin 15 Eylül tarihli oturumunda tarihi Beykoz Çayırı, oyçokluğu ile Millet Bahçesi'ne dönüştürülmüştü. CHP grubunun karşı çıktığı karar, çayırın yapılaşmaya açılacağı gerekçesiyle kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifi doğrultusunda çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açıldı.

Yapılarda yükseklik 4.50 metreden 6.50 metreye, inşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltildi. Karara yönelik tepkilerle ilgili açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın çayır alanının genişletildiğini belirterek “Hayırlı bir iş yaptığımıza inanıyorum” demişti.

KARAR TEKRAR OYLANACAK

CHP'li İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, tepki çeken kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini açıkladı.

Sataloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Beykoz çayırının millet bahçesine dönüştürülmesi hakkında AKP ve MHP oylarıyla oy çokluğu ile alınan İBB Meclis kararı İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere veto edilmiştir. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

İmamoğlu'nun veto ettiği kararın ekim ayı meclis oturumları sırasında gündeme alınarak tekrar oya sunulması bekleniyor. Çoğunluktaki AKP-MHP grubu kararda ısrar eder oyunu değiştirmezse karar kesinleşecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararın kesinleşmesinin ardından iptali için yargıya başvurma hakkı bulunuyor.