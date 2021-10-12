İmamoğlu’ndan TÜGVA açıklaması: Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA ile Büyükada İskelesi’nde yaşanan tahliye krizi ile ilgili "Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz" dedi. İmamoğlu, ayrıca "1 milyon 200 bin üniversite gencinin olduğu bir şehirde İBB'nin yurt yatak sayısı sıfırdı" şeklinde konuştu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesine dair tartışmalara ilişkin konuştu. İBB’nin eskiden vakıf ve derneklerin tüm masraflarını karşılayarak gençlere hizmet ulaştırdığını söyleyen İmamoğlu, İBB’nin artık kendi kurumları ve yurtları ile hizmet vereceğini hatırlatarak şunları söyledi:

* Düşünebiliyor musunuz 16 milyonluk bir kentte 1 milyon 200 bin üniversite gencinin olduğu bir şehirde İBB’nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Bunun sebebi ne? İşte o bahsettiğiniz isimde olan vakıflara ve derneklere imkan sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok İBB’nin.

* Büyükşehir belediyesinin kendi yurtları var açmaya devam edecek. Tabi ki yargı bir karar vermiştir bakılır, edilir, araştırılır. Ama bizi ilgilendiren tarafı bu.

İmamoğlu sözlerinin devamında “Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz. İBB’yi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katındaki mekan, mahkeme kararıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti. Ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler ve TÜGVA yetkilileri tarafından engellenmişti.

TÜGVA ile Büyükada İskelesi'nde yaşanan tahliye krizi ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen İmamoğlu, “Hukuken görüşülmesi adına benim temsilcilerimle, görevlendirilen vali yardımcısı ve valiliğin temsilcileri toplantı yaptılar. Toplantının sonucu bana iletildi. Toplantının sonucu gereği, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın beni arayacağı iletildi” demişti.