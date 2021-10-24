İmamoğlu’ndan ‘yeni metrobüs’ çağrısı

İETT'nin 150. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen galada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ve İstanbulluların yeni metrobüs araçlarına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Devletimizin hangi kurum ya da kuruluşu olursa olsun, önüne İstanbul'la ilgili bir konu ya da karar geldiğinde, en hassas şekilde davranıp, hizmetin gecikmemesi adına da gerekeni yapmakla mesuldür. Bu yönüyle biz, bu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarma konusundaki kararlılığımıza hizmet sürecimizle devam edeceğiz” dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kurumu İETT'nin, Dersaadet Tramvay Şirketi ‘nin kurulması ve 1871’de ilk atlı tramvayların hizmete girmesiyle başlayan yolculuğu, 150'nci yılına ulaştı. İETT, 150. yılını Şişli Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen galayla kutladı.

Oyuncu Pelin Batu'nun sunuculuğunu yaptığı İETT'nin “150. Yıl Galası”, kurum tarihçesinin görsellerle anlatıldığı kısa film gösterimi ve İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin konuşmasıyla başladı. Konuşmasında İETT tarihçesini özetleyen Bilgili, “İETT, bu 150 içerisinde, deneyimleriyle gelişti ve dönüştü.

Bugün, yolcularımızın memnuniyetini en öncelikli hedefimiz olarak gören fedakar çalışanlarımızla, 15 bin kişilik güçlü bir aileyiz. İstanbulluları işlerine, evlerine, okullarına, yakınlarına ve sevdiklerine ulaştırabilmek için geçmiş nesillerden devraldığımız bu hizmet geleneğini, bizler de gelecekteki meslektaşlarımıza aktarabilmek üzere her gün durmaksızın çalışıyoruz. 800 hatta, 6000 aracımızla, 50 bin seferde, yaklaşık 4 milyon yolcumuzu taşıyoruz. Gelecekte, İETT'mizi daha da iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

“MİNNET DUYGULARIMI İLETİYORUM”

İETT'nin “150. Yıl Galası”nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en köklü tarihe sahip şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı.

İETT'nin de İstanbul'un köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Dünyada, 100 yılı aşkın kurumu olan ülkeler ve şehirler çok fazla değildir. Bu açıdan gerçekten İETT kurumumuzun ne kadar kıymetli olduğunun farkında olmamız gerekir. En başarılı kurumlarımızdan biri olması noktasında da en üst düzeyde çabayı ortaya koymamız gerekir” dedi. “İlk atlı tramvaylarla beraber başlayan maceranın içerisinde, 150 yıldır yapılmış çok değerli işler var” diyen İmamoğlu, “Geçmişten bugüne bu değerli çalışmaları yürüten, yöneticilere ve emekçilere minnet duygularımı iletiyorum. Elbette hayatını kaybedenler var. Onları rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

ADALAR ÖRNEĞİNİ VERDİ

İETT'nin İstanbul’un simge haline gelmiş kurumlarından bir tanesi olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Daha ileriye taşımak ve İstanbul’a hizmetini, çağın gerekleriyle en kaliteli haline getirmek de bizlerin sorumluluğudur” diye konuştu.

İETT bünyesinde, dünyanın ikinci metrosu olan ve 1875 yılında hizmete giren Tünel gibi tarihsel yapıların bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Günümüze geldiğimizde, Adalar’daki değişim ve dönüşüm süreci de İETT'nin önemli adımlarından bir tanesi oldu. Zira henüz tamamlanmamış bu adım tamamına erdiğinde ve çok nitelikli, kimlikli araçlarıyla, 7/24 Adalar'daki halkımıza ve Adalar'ın ziyaretçilerine doğa dostu bir biçimde hizmet verdiğinde çok daha özel bir yere sahip olacak oradaki faytonların yerini alan elektrikli araçlarımız” dedi.

“İSTANBULLULARIN YENİ METROBÜSLERE İHTİYACI VAR”

İstanbulluların yeni metrobüs araçlarına ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

* İstanbullulara daha yukarıda bir hizmet, daha kaliteli kontrol edilebilir, denetlenebilir bir hizmet verme sürecine yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İETT denince, aklımıza, belediyemizin otobüsleri geliyor.

* 1926'da ilk otobüsler İstanbul'da hizmete başladı ve bu hizmet devam ediyor. Tabii dönemine göre en kaliteli, en nitelikli araçları filosuna katan İETT’nin, bugün de yenilenmek ve geliştirme mecburiyeti önümüzde duran önemli bir husus.

* 2007 yılında, İstanbul için çok değerli bir adım olan metrobüs hizmeti başlatılmıştı. Tabii bugün baktığımızda, ne yazık ki o hatta bulunan araçların yaş ortalaması, ortaya koyduğu performansla kilometre hesabına baktığımızda, hizmet sürecini tamamlamış araçlar var.

* Yenilenme sürecinde ciddi adımlar atıyoruz. 160 aracımızın alımını yaptık. 300 araç alımıyla ilgili birtakım teknik, idari ve mali süreçlerindeki engelleri aştığımızda, inşallah 150. yılı içerisinde, oradaki alımlarla ilgili süreçte hızlıca başlatmış olacağız.

* Çünkü, İstanbul’un ve İstanbulluların bu araçlara acilen -iyi hizmet açısından- ihtiyacı vardır. Bu kentin, bu kentin insanlarını seven herkesin, halkımızın ihtiyaçlarına, sorunlarına çözüm olmaya çalışan bir süreç yönetiyoruz. Bu noktada İstanbul’umuzda yapılan her işin de amacı budur.

“KARARLILIKLA HİZMET SÜRECİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

“İETT gibi, İSKİ gibi lokomotif kurumlarımızın varlığı, İBB'nin yüzyıllardır süren hizmet yolculuğu, bu kadim kentin, kadim kültürün önemli unsurları” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

* 16 milyon insanımıza, diğer misafirleriyle, sığınmacılarıyla, turistleriyle aslında 20 milyona yakın insana etkin ve aktif bir biçimde günlük hizmet sunan Büyükşehir Belediyemizin, tabii ki özverili, çok özenli, iyi bir planlamayla bir hizmet sürecine ihtiyacı vardır. Bunu disiplinle, denetimle pekiştirdiğinizde de kusursuza yakın bir süreci İstanbullulara hediye etmiş oluyorsunuz.

* Böylesi bir kente hizmet etmek çok manevi bir haz, çok kıymetli bir duygu. Bunu yaşıyor ve derinden hissediyoruz. Bu sorumluluk, devletimizin hangi kurum ya da kuruluşu olursa olsun, önüne İstanbul’la ilgili bir konu ya da karar geldiğinde, en hassas şekilde davranıp, hizmetin gecikmemesi adına da gerekeni yapmakla mesuldür.

* Bu yönüyle biz, bu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarma konusundaki kararlılığımıza hizmet sürecimizle devam edeceğiz. Kente hizmet veren, yaklaşık 15 bin kişilik İETT ailesinin gerçekten her bir ferdine, kadınından erkeğine, bütün çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmet kalitesini daha üst seviyelerine seviyelere taşıyacağına olan inancımla İETT’mizin 150. Yılını kutluyorum.

Gala, Hakan Şensoy Senfonik Orkestrası'nın çaldığı eserlerle son buldu.