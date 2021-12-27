İmamoğlu’nun bahsettiği işte o belge…

SÖZCÜ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de 'terörle iltisaklı kişiler işe alındı' açıklamasının hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'oluruyla' İBB Teftiş Kurulu'nun inceleme başlattığı ortaya çıktı. İşte İmamoğlu'nun bugün canlı yayında gösterdiği o belge...

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ‘personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu' iddiasına ilişkin bugün yaptığı açıklamada, bakanlığın söz konusu iddialarını 15 gün önce İBB Teftiş Kurulu tarafından kendisinin oluruyla başlatıldığını söyledi.

‘İKİ HAFTA GEÇTİ HİÇBİR YAZI ALMADIK’

İmamoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat, 12 Aralık günü, TBMM'de konuşma yaptı ve İBB'de tam 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce yaptığı konuşmada da Türkiye’de toplam terörist sayısının, 160 olduğunu söylemişti. Her verisi yanlış olan Sayın Bakan’a dair şunu hatırlatmak isterim: Dün akşam itibariyle, tam iki hafta üstünden geçti. Tam iki hafta. 15 gün üstünden geçti. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Biz ne yaptık? Hiçbir şey duymadık açıkçası yaptığı hususlarla ilgili. Ben, hiçbir şey duymadım. Hiçbir yazı almadım” dedi.

BELGEYİ GÖSTERDİ

İmamoğlu devamında ise, “İBB olarak, Belediye Başkanı olarak, bir kısım işlemler başlattık. İBB olarak, devlet adabına uygun bir biçimde, bu beyanı ciddiye alarak, 15 Aralık'ta benim olurumla, teftiş kurulunda bir araştırma ve gerekiyorsa da bir soruşturmaya izin verdim. Bu, 15 Aralık’ta benim soruşturmaya izin verdiğimin belgesidir.” diyerek belgeyi canlı yayında gösterdi.

‘BAKANLIK CİDDİYE ALMADI’

Aynı tarihte bizzat İçişleri Bakanlığı'na bakana yazı yazdığını belirten İmamoğlu, “Dedik ki bakanlığa; bize bu konuda bilgi verin. Kimdir bunlar? Listeyi yollayın. Biz de gereğini yapalım. Yani bir terörist ile ilgili tespitiniz varsa, terörist diyorsa bir bakanlık, herhalde bunu ciddiye almalıyız, öyle değil mi? Ciddiye alınmalı mı, alınmamalı mı? Onu tabii zaman içerisinde kamuoyu takdir edecek. Ne yaptı Bakanlık? Buna hiçbir cevap vermedi.” diye konuştu.

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