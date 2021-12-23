İnce’den Erdoğan’a ‘Nas’ göndermesi

Memleket Partisi lideri İnce, Erdoğon'ı işaret ederek, "Biliyorsunuz; Nas var ya Nas. Düşük faizde Nas yok. Dolar garantisinde Nas yok. Çiftçinin borcunda Nas yok. Öğrenci kredisini geri öderken Nas yok. Esnaf bankaya gittiğinde Nas yok. Aklına ne zaman Nas geliyor; Merkez Bankası aklına geldiği zaman" dedi.

Halil ATAŞ

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Bursa’da partisinin Karacabey ilçe Başkanlığı’nı hizmete açtı.

“BÜYÜK İŞ YAPMIŞ GİBİ MİLLETE YEDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın göreve geldiği ilk günden itibaren doların geldiği noktaya değinen İnce, şunları söyledi:

* 2002’de Erdoğan iktidara geldiğinde, dolar 1,60’lardaydı. Dolar 3 liraya geldiğinde, ‘Dolara yatırım yapan yaya kalır. Beraber yarıştığımız 2018 seçiminde dolar 4,60 idi.

* Geçen akşam 18’i gördü. 4,60’tan aldı 18’i gösterdi. Şimdi 11-12’ye düşünce büyük bir iş yapmış gibi millete yedirmeye çalışıyorlar. 18’e çıkarken ortalıkta yok. Ya kardeşim sen 4,5’ten aldın 18’e çıkardın.

* Eşeği kaybettiriyor sonra bulduruyor. 18’e çıkartmasında hiçbir sorumluluğu yok. 12’ye ben düşürdüm diye ve bunu da başarı diye millete anlatıyor.

“NAS VAR YA NAS…”

Erdoğan’ın Nas söylemini işaret eden İnce, “Her eline mikrofonu aldığında ‘yerli ve milliyim’ diyordu, Ama ne yazık ki, Türk lirası mevduatını dolara bağladı. Yani Türk lirası ikinci para oldu bu memlekette. Şimdi döviz paran var. Bankaya gidiyorsun. Kur kaç lira 12 lira. faize yatıracaksın. Biliyorsunuz; Nas var ya Nas. Düşük faizde Nas yok. Dolar garantisinde Nas yok. Çiftçinin borcunda Nas yok. Öğrenci kredisini geri öderken Nas yok. Esnaf bankaya gittiğinde Nas yok. Aklına ne zaman Nas geliyor; Merkez Bankası aklına geldiği zaman” şeklinde konuştu.

“FAKİR-FUKARANIN PARASINI DOLARA GARANTİ OLARAK VERİYORLAR”

İktidar’ın kur politikasına da değinen İnce, şöyle devam etti:

* Peki kur kaç lira 12 lira. Faize yatırdın, üç ay sonra baktılar kur 14 lira olmuş ise aradaki farkı hazine ödeyecek. Bu şu demektir; hazine 85 milyonun hazinesi.

* Fakirin de hazinesi, zenginin de hazinesi. Ama parası olanlara garantiyi 85 milyon verecek. Yani fakir-fukaranın parasını doları olana garanti olarak veriyor.

* Bunun Türkçesi şudur; fakirden alıp, zengine vermektir. Sonra da milletin karşısına çıkıp, bunu bir büyük devrimmiş gibi, bir reformmuş gibi anlatıyor. Karacabeyliler; Türkiye’nin tarım kentinden birisi burası.

* Gübre, mazot, ilaç, elektrik pahalı. Muhalefet ile iktidar çıkıp suçu marketlere atıyorlar. Erdoğan diyor ki; beş market suçluymuş. Ya kardeşim, köprü pahalı, otoyol pahalı, ilaç pahalı, mazot pahalı. Dolayısıyla üründe pahalı olacak.

“İDDİA EDİYORUM BUNUN ÇÖZÜMÜ BİZDE”

Muhalefete ve iktidara market üzerinden yüklenen Memleket Partisi lideri, İnce, Sözlerini şöyle tamamladı:

* Muhalefetin çözümü ne; marketlere mektup yazmak. ‘Deftere yaz’ diyor. ‘İktidar olunca ödeyeceğim’ diyor.

* Nasıl devlet yönetimiyse iktidar da, muhalefet de suçu marketlere atıyor. Biz çözüm üreteceğiz çözüm. Bizin çözümümüz şu; önce üretimi artırmalıyız.

* Bunun yanında hazine arazileri dahil, balkondaki saksılar dahil ekip dikmeliyiz. İlaç, gübre ve mazotta vergileri indirmeliyiz. Üretim seferberliğini başlatmalıyız.

* İddia ediyorum civciv euro ile olursa, ilaç euro ile olursa yumurta ucuz olmaz. Buzağı dışarıdan euro ile yemini de euro ile alırsan et ucuz olmaz. Bugünkü siyasetçilerin içinde iddia ediyorum; bu millete en ucuz yumurtayı, en ucuz eti, en ucuz ekmeği ben yediririm. Çünkü bu işe kafa yoruyorum.

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