İnce’den mülakat çıkışı: Sizin Allah’ınız yok mu? Sizin kitabınız yok mu?

Memleket Partisi lideri İnce, yurt gezilerine Kastamonu’da devam etti. KPSS sınavında yüksek puan alanların mülakatla elendiğini belirten İnce, "Sizin Allah’ınız yok mu? Sizin kitabınız yok mu?" ifadelerini kullandı.

İsmail AKDUMAN

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Kastamonu’da açıklama yapan Muharrem İnce ülkenin ekonomisinin zor durumda olduğunu, seçime girecek siyasi partilerin hazine yardımı ve seçim parası almaması gerektiğini söyleyerek, bu paranın yoksul insanlara dağıtılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakat sonuçlarına değinen İnce, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

“ALLAH SİZİN BELANIZI VERSİN”

KPSS sınavından yüksek puan almasına rağmen mülakatta düşük not verilerek adayların elendiğini ileri süren Muharrem İnce, “KPSS'de ilk 5'e girmiş 90-95 almış çocuk. Mülakatta eliyorlar. Sizin Allah'ınız yok mu? Sizin kitabınız yok mu? Siz nasıl Müslümansınız? Utanmıyor musunuz 95 puan almış, sınav birincisi olmuş bir çocuğu mülakatta elemeye. Utanmıyor musunuz vicdansızlar? Bu mülakat sistemiyle gençlerin içini acıtanlara, bu çocuklara haksızlık yapanlara, bu çocukları eleyenlere; Allah da sizin belanızı versin” diye konuştu.

“85 MİLYON, 130 BİN KİŞİNİN PARASINA KEFİL OLDUK”

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz hakkında da değerlendirme yapan İnce, üretmeden kalkınma olmayacağını vurguladı.

Doların 18 lira olduktan sonra 12 liraya düşmesi üzerine bazı kişilerin bayram ettiğini anlatan Muharrem İnce, şöyle konuştu:

* Kısa bir süre önce Sayın Erdoğan verin yetkiyi görün etkiyi demişti. Millet de yetkiyi verdi, etkiyi de gördük. Verin yetkiyi dediğinde dolar 3 liraydı. 2018'de 4,60'dı.

* Bugün 18'leri gördük. 12'ye düştüğünde de bayram edenler var. Bu ülke için finansal araçlarla oynayarak yapılan bu işlemler zaman kaybıdır.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi 85 milyonun hazinesi, parası olanlara kefil olduk. Yani 85 milyon kişi, 130 bin kişinin parasına kefil olduk.

* Kur fazla artarsa hepimizin cebinden çıkacak. Hani nass vardı. Bu kur garantisi örtülü faiz değil mi?

* Ucu açık faiz değil mi? Sonsuz sınırsız faiz değil mi? Bal gibi de sınırsız faiz.

“YATACAK YERİNİZ YOK”

Muharrem İnce konuşmasına şöyle devam etti:

* Ne yazık ki fetvacılar çıktı bu arada. Padişahın hık deyicisi. Bu fetvacılar bunun faiz değil hibe olduğunu söylüyor. Sizin yatacak yeriniz yok. Toprak kabul etmez sizi.

* Siz nasıl din adamısınız. Nasıl utanmazlık, nasıl rezillik bu. Hibeymiş kim kime hibe veriyor. Zengin fakire hibe verebilir.

* Fakir zengine hibe verebilir mi? Bunlar din adamı falan değil. Nasıl isterse fetvayı öyle veriyor

“GÜBREYİ BEDAVA VERİN YOKSA YAZA EKMEK 10 LİRA OLUR”

Gıda fiyatlarında yaşanan artış için hükümeti uyaran İnce, şöyle konuştu:

* Marketler el yakıyor, benzin istasyonları vergi dairesi. Kimse tam istihdamı konuşmuyor, gelir dağılımındaki adaletsizliği konuşmuyor, fiyat istikrarını, üretimi konuşmuyor.

* Türkiye'de bir üretim seferberliği başlatmalıdır. Önümüzdeki kış önümüzdeki yazdan itibaren çok daha zor olacak.

* Gübrede ton başına bin 100 lira indirim yapılmış. Gübrenin tonu 15 bin lira. 10 bin lira indirim yapman lazım.

* Bu millete gübreyi bedava verin, atsınlar. Yoksa yaza ekmek 10 lira olur. Tüm siyasetçiler bunu düşünmeli. Ne kadar üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz ve bunu nasıl adil bölüşeceğiz.

* Eğer bunları konuşmazsak durum vahimdir. Utanılacak bir duruma düştü Türkiye. Rusya'dan en çok buğday olan ülke oldu Türkiye, birinci sıradayız.

* Buğdayın anavatanı Türkiye, Rusya'dan en çok buğday alan ülke Türkiye bu olacak iş değil.

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