İngiltere Başkonsolosu’ndan İmamoğlu’na ziyaret: Londra ve İstanbul, birbirlerinden çok şey öğrenebilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık’ın yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Poleo ile Türkçe ağırlıklı sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, “Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, yakın coğrafyada, birçok konuda iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor” dedi. Poleo ise, “İstanbul en sevdiğim şehir. Çok güzel, rüya gibi. Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir, birlikte inşa edip, büyüyebilir” şeklinde konuştu.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül itibariyle Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Kenan Poleo'yu Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

İmamoğlu, anne ve babasının KKTC'li olduğunu belirten Poleo ile İstanbul, Türkiye ve futbol konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

Poleo, nezaket ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu'na teşekkürlerini iletip, “İstanbul en sevdiğim şehir. Çok güzel, rüya gibi” dedi.

Poleo'ya yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, İngiltere’yle olan ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

İMAMOĞLU: SİZİNLE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATMAYI ÇOK İSTERİZ

“Yeni bir dönemi sizinle yaşayacak olmak, heyecan verici” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, birçok konuda, bu bölgede iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor yakın coğrafyada.

* Ben, hatta şöyle bir benzetme de yapıyorum: Avrupa’nın batısında Londra, doğusunda İstanbul çok kıymetli. Bu dengeyi, o gücü, en üst seviyede iyi bir yere taşıdığımız takdirde Avrupa’da rahat eder, daha keyifli bir kıta olur diye tarifliyorum.

POLEO: İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL MODEL OLABİLİR

İmamoğlu'na, misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Poleo da şu ifadeleri kullandı:

* Bir şeyin altını çizmek istiyorum: Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir, birlikte inşa edip, büyüyebilir. Ben, İngiltere, Türkiye; Londra, İstanbul benzetmesine tamamen katılıyorum.

* İnsanların daha sürdürülebilir, sağlıklı ve temiz yaşamları olması konusunda yapabilecek çok şey var.

* Elektrikli araçlar, kente kazandırmak istediğiniz yeni taksi sistemi, atık su yönetimi ve tekiz su konularında İstanbul çok önemli bir rol model olabilir. Bu alanlarda bilirlikte çalışmalıyız.

Sohbetin ardından İmamoğlu, Poleo'ya, detaylı İstanbul rehberi ile kentin eski fotoğraflarından derlenmiş albüm hediye etti.