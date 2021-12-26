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İnşaat halindeki tek katlı bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde inşaat halinde olan tek katlı yapı çöktü. Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 15:18 - 26 Aralık 2021 Güncellenme:
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İnşaat halindeki tek katlı bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Artuklu’nun Kötek Mahallesi’nde inşaat halinde olan tek katlı yapı çöktü. İddiaya göre, beton mikserinin harcı boşalttığı sırada yapı çökmeye başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasıyla göçük altında kalan işçi Saim Toparlı çıkartıldı ancak, olay yerinde yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. (İHA)

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