‘İnsanlar ‘AK Partiliydim’ diyemeyecek duruma gelecek’

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, AKP'ye oy veren insanların sayısının azaldığını belirterek, "Ülke bir kısım kazanımlar elde etmiş olsa bile, 20 yılda yapılması gerekenlerle mukayese edildiği zaman çok önemli mesafeler kat edilmediğini görecek insanlar. İnsanlar 'AK Partiliydim' diyemeyecek duruma gelecek" dedi.

Müslüm EVCİ

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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal 42'de katıldığı Sümen Altı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“AKP İÇİNDE DE CİDDİ RAHATSIZLIKLAR VAR”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesinin ardından yükselen döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, şunları söyledi:

“İnsanımız büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya. İnsanların canı yanıyor. Bir ekonomik suç işleniyor. Merkez Bankası'na özellikle son 4 yıldır sıklıkla müdahale edildi. Talimatla faizlerin artırılması, indirilmesi tartışmaları yaşandı. Böyle bir ortama yatırımcılar meyletmez. Para canlıdır, nereye akacağını bilir. Bir keyfilik ve hoyratlık var. Olup bitenlerle alakalı AK Parti içerisinde de ciddi rahatsızlık var. Merkez Bankası’na müdahale, dövizin artışı, artış üzerinden kimlere nelerin aktarıldığı, bir sermaye transferi mi yapılıyor diye ciddi kaygılar var. Bu artıştan muhakkak birileri istifade ediyor. Bu, çalışılmış bir durum. Milletvekilleri içerisinde de, MYK içerisinde de ciddi rahatsızlıklar var ama maalesef Türkiye'de insanlar düşüncelerini rahatça ifade etme ortamı içerisinde de değil. Doğruları dile getirmeye cesaret edenler, bir miktar dışlandılar. İçeride serzenişler, itirazlar var. Bir araya geldiklerinde konuşuyorlar. Partilerine veya Cumhurbaşkanına zarar verir saikiyle yutkunuyorlar.”

“İNSANLAR AK PARTİLİYİM DİYEMEYECEK DURUMA GELECEK”

AKP iktidarını eleştiren Aydın, AKP'ye gönül veren insanların sayısının azaldığını söyledi. “ Bundan 3-4-5 yıl sonra ‘Ben de AK Parti yöneticisiydim, üyesiydim' diyemeyecek duruma gelecek insanlar” diyen Aydın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Ülke bir kısım kazanımlar elde etmiş olsa bile, 20 yılda yapılması gerekenlerle mukayese edildiği zaman çok önemli mesafeler kat edilmediğini görecek insanlar. İnsanlar ‘AK Partiliydim' diyemeyecek duruma gelecek. Kim söyleyebilir ki bugün kamuda çok görünür olanların, siyasette merkez rol oynayanların iyi bir sınav verdiklerini. İstisnaları kenarda koyalım. Bir genelleme yapıyorum ama içinde temiz kalmış, her açıdan kendini muhafaza etmiş düzgün insanlar da var ama bir bütün olarak belediye başkanlarından, daire başkanlarına, milletvekillerinden, bakanlara iyi bir sınav verilememiş yani. Ahlaki açıdan diplerdeyiz. İsrafta, yolsuzlukta, ahlaksızlıkta diplerdeyiz. Kişisel ve kamusal ahlaka ait gıpta edilecek, örnek alınabilecek bir şeyler ortaya konulamamış. Büyük bir görev erozyonu var. Bugünler övünçle yad edebilecek bir durum olarak görülemeyecek. Öyle zannediyorum ki, AK Parti döneminin içinde bulunmuş olmayı insanlar övünçle dile getiremeyecek”