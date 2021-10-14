‘İnternetçi arkadaş’ duyurdu, metro hattında internet çekecek

Kamuoyunda 'internetçi arkadaş' olarak bilinen İYİ Parti İBB Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız M2(Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti başlattıklarını sosyal medyadan duyurdu. Yıldız, "Diğer hatlarda da yatırım planları çerçevesinde önümüzdeki zamanda açılacak" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yıldız, internet müjdesini, “Sevgili İstanbullular, Şu an itibariyle metromuzun M2 hattında İnternet açıldı! Diğer hatlarda da yatırım planları çerçevesinde önümüzdeki zamanda açılacak. Başta Sn. @ekrem_imamoglu olmak üzere, değerli meclisimiz, @ibbiyiparti grubumuz ve tüm emeği geçenlere teşekkürler” sözleriyle duyurdu. Yıldız, bir diğer paylaşımında da, “M2 hattındaki 48 trenden 31’inde erişim noktası mevcut. Bu hatta eklenen 17 trende de bu çalışma ivedilikle yapılacak” diye yazdı.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Proje ile ilgili konuşan Yıldız, “Zamanında hep söylüyorduk bizim elimizde bir şalter var, onu kaldırdığımız zaman bunu M2 metro hattında açabilecek donanımda olduğumuzu demiştik ve sözümüzü de tuttuk. Bugünden itibaren o hatta açıldı. Şu anda hızlıca açtığımız için bunu bir test aşaması olarak düşünsün İstanbullular. Bu yeter mi tabiî ki de yetmez. Diğer yerlere de yapılması planlandı ama önünde bir valilik engeli zamanında olduğu için de bu yapılamadı. Bundan sonra yapmaya ise devam edeceğiz.

“NASIL SUYUN HAVANIN PARTİSİ OLMAZSA İNTERNETİN DE PARTİSİ OLMAZ”

Nasıl suyun havanın partisi olmaz ise internetin de partisi olmaz. Bizim sıkıntımız şu, Ak Partili kardeşlerimiz de İstanbul metrolarına interneti getirelim. Biz 1 Ağustos'ta bunu açıyoruz diye BTK'ya yazı gönderdiğimizde 1 gün önce bize yazı yazdılar aman açmayın valilikten onay alalım, bir de onlara soralım dediler. Sonra bir ay içerisinde devlet teamülüdür cevap gelmesi lazım ancak gelmedi. Biz eylül başında İstanbul'da milyonlarca genç mağdur. Derslerini yapamıyorlar, arkadaşları ile konuşamıyorlar dedik yine cevap alamadık ama bir baktık ki Marmaray için izinler alınmış. Keşke bizimle önceden paylaşsalardı internetsiz geçen her güne yazık” diye konuştu.

MARMARAY’DA BUGÜN DENİZİN ALTINDA İLETİŞİM KURULDU

Yıldız, yaklaşık bir buçuk yıldır Valilikten izin beklediklerini ancak Marmaray’da internet başladı duyurusunun ardından böyle bir izne gerek olmadığını anladıklarını söyledi. Yıldız, “İnternet gibi gençlerin ortak sorunlarında el ele kol kola verelim. Marmaray altında saatlerce iletişim kuruldu bugün denizin altında. Artık aileler çocuklarına ulaşabilecek. İstanbul’da en son deprem olduğunda 39 bin 500 kişi yerin altındaydı. Ülkemizde böyle çözmemiz gereken çok sorun var. Yurtlarda kalan gençlerin internet hakları 16 gb. Bunun 10 katına çıkarılması lazım. Zaten sabah kahvaltılarında bir şey yiyemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bunu karşılayacak parası yok mu? İnternet su gibi bir şey. Devletin artık yandaşlara vergi indirimi yerine gençler için harcamalı” sözlerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Ekrem İmamoğlu, Taksim'e metroyla gitti