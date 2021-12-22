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İnternetten içki sipariş etti, öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İnternetten içki sipariş etti, öldü

Atça Mahallesin’de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı.

Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA

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