İnternetten içki sipariş etti, öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Atça Mahallesin’de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı.
Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA