Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, bir teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı’nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 197’ye yükseldiği bildirildi. DHA

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