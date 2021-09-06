Haberler - Gündem

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ara, Bul, Yok Et’ parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

MSB: 1 Ocak'tan itibaren bin 865 terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir MSB: 1 Ocak'tan itibaren bin 865 terörist etkisiz hale getirildi