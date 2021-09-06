Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ara, Bul, Yok Et’ parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.