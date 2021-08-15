İran sınırına takviye, Akar yerinde inceledi

İran sınırında incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulundu. “Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı” diyen Akar, şunları söyledi:

– Her gün 150’den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.

– Barış Pınarı harekat bölgesine sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

– Sinop Türkeli’nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı. (DHA)



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