İranlı borsacıyı kaçırıp gasp eden sahte polisler yakalandı

İstanbul’da İran uyruklu borsacı Bahador K., kendilerine polis süsü veren kişilerce kaçırıldı. Kripto paraları başka hesaba aktarılan, 200 bin dolarlık senet imzalatılan borsacıyı gasp eden biri İran uyruklu 9 şüpheli yakayı ele verdi.

Habip ATAM

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İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Bahador K. 15 Temmuz 2021 gecesi Bağcılar'da otomobiliyle seyir halindeyken, yanına bir minibüs ve bir cip yanaştı. Polis olduklarını söyleyen 8 kişi, borsacı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Bahador K.’yı kaçırdı.

İMZALARI ATTIRIP SERBEST BIRAKTILAR

Sahte polisler, araçtan indirdikleri İranlıyı minibüse bindirerek gözlerini bağladı. Bir otoparka götürülen İranlı’nın üzerindeki 5 bin lirasını alan şüpheliler, 30 bin dolarlık kripto parasını da kendi hesaplarına aktardı. Bununla da yetinmeyerek 200 bin dolarlık senet imzalattı.

Paralarını alıp borçlandırdıkları İranlı’yı geri götürerek aracının yanına bırakan şüpheliler, ortadan kayboldu. İranlı Bahador K., yaşadıklarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları toplandı.

BİRİ İRAN UYRUKLU DOKUZ KİŞİ YAKALANDI

Haftalarca süren araştırmalarda 3 şüpheli belirlendi. Hüseyin T.(30), Emre Ç.(25), Aran D.(28) geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital malzemelerinin incelenmesi ve ifadeleriyle birlikte biri İranlı 6 şüpheli daha tespit edildi. Erdal A. (41), Devrim G. (40), Onur K.(24), Erdem T.(25), Serkan A.(24) ve İranlı Asgar T.(23) de düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Serkan A. ile Asgar T. tutuklanırken diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.