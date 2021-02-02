İşçilerden 15 TL’lik zamma tepki

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve Kanadalı firmanın işlettiği Öksüt Madencilik'te taşeron firma Çiftay tarafından işçilerin günlük yevmiyesine 15 TL'lik zam yapıldı. Firma yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerden netice alamayan yaklaşık 400 işçi iş bırakarak ilçe meydanında yürüyüşe geçerek eylem yaptı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da Develi ilçesine giderek işçilere destek oldu.

“FEDAKARCA ÇALIŞIYORUZ AMA HAKKIMIZI ALAMIYORUZ”

Çetin Arık'a şikâyetlerini anlatan işçi temsilcisi Durmuş Ali Yeşiltepe, şunları söyledi: “Bu maden yaklaşık 4 senedir faaliyet gösteriyor. Altın madeni işçileri olarak hiçbir sosyal hakkımızı alamıyoruz. Biz taşeron firmanın işçileriyiz. Ana firma bütün sendikal haklarını alırken bizim hiçbir sendikal hakkımız yok. Bizim sadece maaşımız var. Hakkımız olan mesai ücretlerini yeterince alamıyoruz. Biz istiyoruz ki bu maden 10 yıl değil,100 sene sürsün. Ama bu süreç içerisinde de işçiler ezilmesin istiyoruz. İşçiler hakkını alıp, insani bir şekilde yaşayabilsin. Burada çalışan bütün arkadaşlarımız sosyal hayatından kopuk bir şekilde yaşıyor. Gece gündüz fedakârca çalışıyoruz ama hakkımızı alamıyoruz”

“ŞANTİYEDE KULLANABİLECEĞİMİZ TUVALET BİLE YOK”

İşçilere asgari ücretinde altında zam yapıldığını belirten Yeşiltepe, “Maaşlarımızda iyileştirme talebimizi 4 ay önce yönetime sözlü bir şekilde bildirdik. Bize şu an verilen maş 2 sene öncesinden söz verilip de verilmeyen maaşımız. Bize iyileştirmeyle birlikte yüzde 17 zam yapıldı. 92 lira olan yevmiyemiz şu an 107 lira oldu. Benim 2 çocuğum var ve gelecekleri hakkında endişeliyim. Yaşam çok zorlandı. Biz maaşlarımıza yüzde 80 zam istiyor ve bunun da ocak ayı maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Aldığımız maaş piyasadaki şoförlerin çok çok altında. Biz burada ölümle burun buruna çalışıyoruz. 400 kişinin kullanabileceği bir tuvalet bile yok şantiyede. Lavaboya gitmek için 5 km yol gidiyoruz. İlçemizin yöneticileri de haklarımız için yanımızda durmuyor”

“BU İNSAN ONURUNU ZEDELEYEN BİR ŞEY”

Konuya ilişkin konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise şunları söyledi: “Bir vatandaşımızın 92 lirayla geçindiğini düşünün. Yumurtanın, yağın fiyatı belli. Gıdaya, elektriğe doğalgaza gelen zamlar ortada. Ama işçilerimize 15 lira zam yapılmış. İşçimizin yanında durmak bizim boynumuzun borcu. ‘Kabul ediyorsan bu kabul etmiyorsanız gidin' anlayışı olmaz. Bu insan onurunu zedeleyen bir şey. İşçilerin sendika hakkı olsa bunu yapamazlar. Sendika işçinin hakkıdır. Bu işçiye yapılan bir zulümdür. Develi insanı kendi ilçesinde dağında çıkan madende çalışıyor. Burada da kendi hakkını arıyor. İşveren de insanlarımıza köle gibi çalışın diyor. Biz işçilerimizin yanınızdayız. Haklarını mecliste de dile getirip, savunacağız” diye konuştu.