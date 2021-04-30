İşçinin emekli ikramiyesini ödeyemeyince makam aracına haciz geldi

Gümüşhane Belediyesi emekli olan 6 işçinin alacağı olan toplam 230 bin lira ikramiye alacaklarını ödemedi. İşçilerde belediyeyi icraya vererek alacaklarını tahsil emek istedi.

İcra Müdürlüğü de, emekli ikramiyesi toplam 230 bin lira olan işçilerin parasını tahsil etmek için belediyeye icra takibi başlattı. Ancak belediye bu aşamada da işçilerin ikramiyesini ödemediği için, 2 dönemdir Belediye Başkanı olan Ercan Çimen’in makam aracına el konulması için haciz kararı çıkarıldı. AKP’li belediye, daha önce de emekli işçilerin ikramiye ücretlerini ödemediği için işçiler hukuk yoluna başvurmuştu.

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

2019 yılı Sayıştay raporlarına göre AKP’li Belediyenin mali durumunun iyi olmadığı ortaya çıkmıştı. Raporda, 2019 yılında maksimum 72 milyon 597 bin 963,31 TL borçlanması yapması gereken belediye bu tutarı 2019 yılının başında aştığı ve toplamda 6 milyon 24 bin 726,90 TL olan 3 kredi daha çektiği belirtilmişti. Raporda 2019 yılı sonunda belediyenin toplam borcunun 115 milyon 450 bin 124 TL’ye ulaştığını açıklanmıştı.