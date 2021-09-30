IŞİD’e eleman toplayan zanlı yakalanıp serbest bırakıldı

Adana ve İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Resul B.'nin, Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yardımcısı olduğu ve gezerek oradaki örgüt üyelerini Yamaçlı grubuna dahil etmeye çalıştığı öne sürüldü. Resul B.'nin, eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak'ta tutuklu olduğu öğrenildi.

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Terör örgütü IŞİD’in faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduğunu belirledi.

Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 14 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 23 Eylül sabahı Adana ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ELEMAN KAZANDIRMAK İÇİN FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Emniyete götürülen şüphelilerin arasında cezaevinde bulunan IŞİD’in Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yardımcısı Resul B.’nin de bulunduğu belirtildi. Resul B.’nin, Yamaçlı grubunu yeniden toparlamak ve örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içi evlendirme yaptığı, Suriye’deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı iddia edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, MAHKEMEDE SERBEST KALDI

Resul B.’nin daha önce Özden’in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt üyelerini Yamaçlı grubuna dahil etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irakta tutuklu bulunduğu belirtilen Resul B.’nin, ifadesinde Mahmut Özden’i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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