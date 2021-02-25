IŞİD’in uyuyan hücrelerine baskın, 5 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü IŞİD adına Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 18 Şubat günü terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon başlattı.

Terörle mücadele polislerinin oluşturduğu özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BİRİ ‘İŞİD POLİSİ’ ÇIKTI

5'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu zanlılar emniyette sorguya alındı. Bir hafta boyunca sorgulanan zanlılardan 5’inin Afrin ve Azez'de IŞİD saflarında terör eylemlerinde yer aldıkları, bu zanlılardan birini IŞİD'in sözde polisi olduğu, bir zanlının babasının ise Irak'ta sözde zekat divanı başkanı olduğu belirlendi. Zanlılardan kardeş olan Ahmet ve Muhammed Sara'nın da uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı. Bir zanlının ise yabancı IŞİD üyelerine Arapça öğrettiği belirlendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 zanlıdan Ahmet Sarara, kardeşi Muhammed Sarara, Ali Hüseyin, kardeşi Abdurrahman Hüseyin ve Muhammed Velid El Avad tutuklanırken, Al Mohamed adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)