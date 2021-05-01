İşkencedere’de köylüler ağaçlara çıktı

İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılacak olan taş ocağına karşı mücadele eden köylüler, çalışma yapılan bölgeye giderek eylemlerine devam etti.

Köylülere CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de destek verdi. Jandarma iş makinesinin çalışmasına izin vermeyen köylüleri zorla alandan çıkardı.

AĞAÇLARA ÇIKTILAR

Jandarmanın müdahalesinden ardından köylülerin bir kısmı orman içerisine giderken, bazılar da ağaçlara çıkarak mücadeleye devam etti. Ancak ağaca çıkamayıp aşağıda kalan vatandaşlar ise gözaltına alındı. İDEF sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltı sayısının beşten fazla olduğunu duyurdu. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından “Herkes sesimizi duysun bize destek olsun” diye çağrı da bulundu.

KOMUTAN BEN AĞAÇTAYKEN NASIL KESECEKSİNİZ

Müdahalenin ardından ağaçlara çıkan bir kadın, ağaçtan inmeleri için kendilerini uyaran jandarmaya seslenerek, “Ben ağaçtayken nasıl kesecek. Komutan! Komutan! Cevap ver! Ben buradayken nasıl kesecek? Hayır inmiyorum. Ben buradayken benim ağacımı kesemezsin, tamam mı?” diye haykırdı. Köylülerden Asuman Fazlıoğlu ise, alandan zorla çıkarıldıklarını söyledi. Müdahalenin ardından iş makineleri tekrar çalışmaya başladı.