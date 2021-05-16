İşkencedere’de gece yarısı çadır operasyonu

Doğaya büyük zarar verecek taş ocağına karşı 26 gündür mücadele eden köylülerin çadırlarına jandarma 02.30 sıralarında operasyon yaptı. Köylülerin kendi arazilerine yaptıkları çadırlarda önce arama yapan jandarma ekipleri daha sonra çadırları toplayıp bölgeden uzaklaştı.

“BİZ BÖYLE ŞEY GÖRMEDİK”

İşkencedere Vadisi’nin girişinde köylülerin yağmur veya güneşten korunmak için yaptıkları çadırları toplayan jandarmanın yaptığı gece operasyonu bir vatandaş tarafından kaydedildi. Çadırların olduğu bölgeye giden köylü, “Ben böyle bir şey görmedim. Bu hakkı nereden alıyorlar? Çadırlarımızın hepsini kaldırdılar, alanı boşalttılar. Bir tane bile çadırımızı bırakmadılar, iskeleleri de yıkmışlar” diye konuştu.

VALİLİK EMRİYLE SÖKÜLMÜŞ

Köylülerin avukatı İbrahim Demirci, jandarma ile görüşme yaptıklarını belirterek, “Tam olarak ne sebeple çadırların toplatıldığını bilmiyoruz. Jandarma valilik emriyle olduğunu söyledi. Toplantı ve yürüyüş kanununa dayatılarak toplatılmış. Ancak oralar köylülerin kendi arazileri. Bu olay kanuna aykırıdır” dedi. İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yıldırım ise, “Çadırlarımızı ve pankartlarımızı almışlar. Bize hiç bir bildirim yapmadılar. Çadırların olduğu bölgeye de asker koymuşlar ve kimseyi almıyorlar. Suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu