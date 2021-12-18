İSKİ’den açıklama: Suya zam değil indirim geldi

İSKİ, İstanbul’da su birim fiyatlarına yüzde 17.80 oranında zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaparak “insani su hakkının” devreye alınması ile bu oranın faturalara yüzde 6 indirim olarak yansıyacağını duyurdu.

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İSKİ'den yapılan yazılı açıklama, 15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında bazı basın yayın organında İstanbul’da su birim fiyatlarında yüzde 17,80 oranında zam yapıldığı ifadelerinin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada “Bahse konu ifadelerin konutların 1. kademe su birim fiyatının 5,56 liradan 6,55 liraya çıkartılması üzerinden kullanıldığı düşünülmektedir” denilerek konuya açıklık getirildi.

“BİRİM FİYATI 5.56'DAN 5.24 TL'YE DÜŞTÜ”

Konutlarda “İnsani su hakkı”nın devreye alınması ile faturaya yansıyacak tutarın azalacağını dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“10 metreküp su kullanan bir aboneye, 2021 Aralık ayında 55,6 lira su bedeli tahakkuk edecektir. Oysa 2022 Ocak ayında, yine 10 metreküp su kullanan bir abonenin 8 metreküplük kullanımı ücretlendirilecektir. Bunun faturalandırması ise 52,4 lira olacaktır. Bu hesaptan da anlaşılacağı üzere konutların 1. kademedeki su birim fiyatı 5,56 liradan 5,24 liraya indirilmiştir. Bu da su birim fiyatlarında yaklaşık yüzde 6 civarında bir indirim demektir. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur.”

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