İskilipli Atıf’ı anan vali, tepki gösteren vatandaşa dava açtı

Vatana ihanet suçundan 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 95’inci yılında, mezarı başında Vali, AKP'li milletvekili ve belediye başkanlarının katılımıyla 4 Şubat'ta anılmıştı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, anma törenine katılanlara tepki gösteren bir vatandaşa dava açtı.

İsmail AKDUMAN

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Atıf Derneği, 4 Şubat günü Gübaba Mezarlığı’nda bulunan ve 2012 yılında yaptırılan Atıf Hoca Anıt Mezar ve Küllesi’nde anma programı düzenledi.

Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer de Kur’an okudu. Törenle ilgili fotoğraflar valiliğe ait sosyal medya hesaplarında yayınlanınca çok sayıda vatandaş anma programına katılanlara tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA DAVA AÇILDI

İskilipli Atıf’ın anma törenlerine katılanlara Can A. adlı bir vatandaş da tepki göstererek, “Allah sizi kahretsin. Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” diye yorum yaptı.

Vali Çiftçi, Can A. hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olarak kamu davası açılmasını talep etti. Savcının hazırladığı iddianame kabul edilmedi.

3 ay sonra yeni bir iddianame hazırlayan savcı, bu kez hakaret suçundan dava açılmasını talep etti. Yeni iddianame kabul edilince Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Can A. hakkında hakaret suçundan dava açtı.

Öte yandan Vali Çiftçi’nin, anma törenlerine tepki gösteren çok sayıda vatandaş hakkında dava açtığı ileri sürüldü.