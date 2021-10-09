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İstanbul Adliyesi’nde firar eden şüpheli böyle yakalandı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliyeye girecekken, polislerin elinden firar etti. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı.

Yayınlanma: 15:35 - 09 Ekim 2021 Güncellenme:
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Olay, öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Polis ekipleri, gözaltına aldıkları bir şüpheliyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi.

Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı.

Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu. Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü. (DHA)

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