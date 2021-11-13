İstanbul Arel Üniversitesi 69 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 69 akademik personel alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Arel Üniversitesi belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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