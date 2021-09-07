İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden yemekhane işletme ihalesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, kampüs yemekhanelerinin işletme haklarının verilmesi için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite bünyesindeki Santralistanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerindeki yemekhanelerin işletme hakkının 60 aylığına verilmesi için düzenlenen ihale, açık artırma usulü ile 14 Eylül 2021 tarihinde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.