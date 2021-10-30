İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Yürekler ağza geldi

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu. Arıza yaşayan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı’ya çekilecek” bilgisi yer aldı.

GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Kuzey-Güney geçişi esnasında makine arızası yaşanan MEDKON MRA isimli konteyner gemisi yedeklenerek Ahırkapı demir sahasına çekileceğinden, MEDKON MRA emniyetle demirleyene kadar Liman Başkanlığınca İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine kapatılmıştır” denildi.