İstanbul Büyükçekmece’de 253 metrekare villa icradan satılacak

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Büyükçekmece'de 253 metrekare villa icradan satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Büyükçekmece’de satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şu şekilde;

İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 109 Ada, 3 Parsel, TÜRKOBA Mahalle/Köy, 39 Nolu Bağımsız Bölüm

Satışa konu taşınmaz, Tepekent Villaları Sitesinde bulunmaktadır. Taşınmaz, zemin kat+1. Normal kat+ çatı arası piyesinden oluşan betonarme karkas villadır. Taşınmazın bahçesinde biri çocuk havuzu olmak üzere 2 havuz, kapalı garaj ile takribi 100 m² alanlı hizmetli müştemilatı bulunmaktadır. Villa, zemin kat, salon+ mutfak-yemek odası+ ısıtma odası+ 2 teras+ kış bahçesi;

1. Normal kat, biri evebeyn banyolu ve giyinme bölümü olan 3 oda+ 3 balkon+ wc-banyo; çatı arasında, 2 oda+ 2 balkon+ wc-banyo mahallerinden teşekkül etmektedir. Zemin kat brüt 140 m², 1. Normal kat brüt 107,10 m²+ çatı arası 74,30 m² olmak üzere toplam 337 m² brüt, teras ve balkonlar dahil toplam 253,6 m² net alanlıdır.

1. Sınıf malzeme ve inşaat kalitesiyle yapılmış villada, zemin kaplamaları odalarda ve salonda parke, ıslak zeminler seramik, duvarları saten boyalı, kartonpiyerli, oda kapıları ahşap, dış kapısı çelik, pencere doğramaları PVC ve kullanıma elverişli vaziyettedir. Taşınmazda doğalgaz kombili ısıtma tesisatı bulunmaktadır.

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