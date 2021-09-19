İstanbul fırtına çatıları uçurdu, hasar havadan görüntülendi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Sultangazi Yayla Mahallesi'nde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatılardaki hasar havadan fotoğraflandı.

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İstanbul için şiddetli rüzgâr ve yağış uyarısı yapılmasının ardından dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış İstanbul’un birçok yerinde etkisini gösterdi.

Sultangazi ilçesi şiddetli rüzgâr ve sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi’nde şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi. Mahallenin son durumu havadan fotoğraflandı. Havadan çekilen görüntülerde fırtınanın çatılarda meydana getirdiği yıkım gözler önüne serildi.

Sabahın ilk saatlerinde ise mahallede çalışma başladı. Evleri zarar gören vatandaşlar uçan çatılardan sokaklara dökülen parçaları topladı. Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.

5 DAKİKA İÇİNDE ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Fırtınada yan binadaki çatının evine düşmesiyle mağdur olan Göksel Arslan, “Akşam 5-10 dakikada oldu. Yan taraftaki çatı komple gelip benim eve ve çevresine düştü. Gündüz gözüyle gelip hasar tespiti yapacaklar. Tahmini 10 bin liralık zararımız var.” dedi.

Fırtınaya berber dükkânında yakalanan ve otomobili zarar gören İsa Erkin isimli vatandaş da konuşmasında, “5 dakika içinde ortalık birbirine girdi, göz gözü görmüyordu. Ben berberdeydim, camları tutuyorduk üzerimize gelmesin diye. Arabam park halindeydi karşıdaki çatıyı alıp getirmiş rüzgâr” ifadelerini kullandı.